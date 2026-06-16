Λένε όχι οι συντεχνίες και στην τρίτη τροποποίηση νομοθεσίας που προωθεί το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να διασφαλίσει τη στελέχωση του ιδιωτικού τομέα με νοσηλευτές και να διαχειριστεί την έλλειψη προσωπικού που ταλαιπωρεί εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια τα νοσηλευτήρια.

Οι καβγάδες του περασμένου Απριλίου, όταν οι συντεχνίες αντέδρασαν στη συζήτηση από τη Βουλή, δύο προηγούμενων τροποποιήσεων νομοθεσιών μέσω των οποίων θα διευκολυνόταν η εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες, φαίνεται ότι θα έχουν και συνέχεια.

Χθες, τέσσερις συντεχνίες εξέδωσαν ανακοίνωση δηλώνοντας την αντίθεσή τους και στην προωθούμενη από το Υπουργείο Υγείας τροποποίηση του περί ιδιωτικών νοσηλευτηρίων νόμου ώστε να αλλάξει η προβλεπόμενη αναλογία νοσηλευτών/κλινών και να εξοικονομηθεί έτσι νοσηλευτικό προσωπικό για να καλυφθούν περισσότερες ανάγκες.

Η στάση των συντεχνιών, κατά πάσα πιθανότητα, θα οδηγήσει για άλλη μια φορά στην αντίδραση και τις προειδοποιήσεις των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων τα οποία, υπενθυμίζεται, τον Απρίλιο είχαν αποφασίσει το κλείσιμο τμημάτων και κλινικών τους εις ένδειξη διαμαρτυρίας.

Στη χθεσινή ανακοίνωσή τους οι συνδικαλιστικές οργανώσεις Π.Ε.Ο., Σ.Ε.Κ., ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. και ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., ανέφεραν μεταξύ άλλων:

«Κοινή πεποίθηση μας, είναι πως η μείωση της ελάχιστης αναλογίας νοσηλευτών ανά ασθενή, αποτελεί οπισθοδρόμηση και όχι εκσυγχρονισμό, που θα επιφέρει αναπόφευκτα καθυστέρηση στην ανταπόκριση στις ανάγκες των ασθενών, θα υποβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ασθενείς, σε σημείο που θα θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, ενώ παράλληλα θα αυξήσει την ήδη βεβαρημένη επαγγελματική εξουθένωση που παρατηρείται στους νοσηλευτές».

ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ., Σ.Ε.Κ. και Π.Ε.Ο., «ως ένα αρραγές μέτωπο, δηλώνουμε πως θα σταθούμε ανάχωμα στην προώθηση πολιτικών οι οποίες θα υποβαθμίζουν το σύστημα υγείας της χώρας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ασθενείς».

Καταλήγοντας μάλιστα καλούν το Υπουργείο Υγείας, «να αποσύρει άμεσα την πρόταση για τροποποίηση της νομοθεσίας».

Από πλευράς του ιδιωτικού τομέα δεν υπήρξε χθες κάποια αντίδραση, ωστόσο, αυτή πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Με τη νέα εξέλιξη και σε συνδυασμό με τις δύο τροποποιήσεις νόμου που εκκρεμούν στη Βουλή, το έργο της νέας κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας θα είναι μάλλον δύσκολο.

Αξίζει βεβαίως να αναφερθεί ότι τα κόμματα, όταν είχαν κατατεθεί οι δύο τροποποιήσεις από το Υπουργείο Υγείας, είχαν αποφασίσει τη μη συζήτησή τους, προκειμένου να αποφευχθούν συγκρούσεις με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις εν μέσω προεκλογικής περιόδου.

Η τροποποίηση για την αλλαγή της αναλογίας νοσηλευτών/κλινών, έχει τεθεί από το Υπουργείο Υγείας στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.

Συγκεκριμένα, η υφιστάμενη νομοθεσία καθορίζει ελάχιστες αναλογίες νοσηλευτών προς ασθενείς για κάθε βάρδια. Για παράδειγμα, στις χειρουργικές και παθολογικές μονάδες, καθώς και στις γηριατρικές και μαιευτικές/γυναικολογικές μονάδες, η αναλογία είναι ένας νοσηλευτής για κάθε πέντε ασθενείς κατά την πρωινή βάρδια, ένας για κάθε έξι ασθενείς κατά την απογευματινή και ένας για κάθε οκτώ ασθενείς κατά τη νυχτερινή βάρδια.

Με το νομοσχέδιο οι αναλογίες διαφοροποιούνται προς τα πάνω, επιτρέποντας σε κάθε νοσηλευτή να αναλαμβάνει μεγαλύτερο αριθμό ασθενών.

Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση του αριθμού των βοηθών θαλάμου. Σήμερα, για νοσηλευόμενους ασθενείς μέχρι έξι ατόμων δεν απαιτείται βοηθός θαλάμου, ενώ για επτά έως δεκαπέντε ασθενείς απαιτείται ένας βοηθός, με έναν επιπλέον βοηθό για κάθε 15 πρόσθετους ασθενείς.

Η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει έναν βοηθό θαλάμου για έως έξι ασθενείς, δύο βοηθούς για επτά έως δεκαπέντε ασθενείς και δύο επιπλέον βοηθούς για κάθε δεκαπέντε πρόσθετους ασθενείς.