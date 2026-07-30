Ένα ακόμη βήμα προς την τελική επικύρωση της υποψηφιότητας του Τζον Μπρέσλοου για τη θέση του νέου Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κυπριακή Δημοκρατία επιχειρεί να κάνει η ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία.

Ο κ. Μπρέσλοου περιλαμβάνεται σε μια ομάδα 74 υποψηφίων της κυβέρνησης Τραμπ που προωθούνται προς κοινή εξέταση από το Σώμα μέσω του ψηφίσματος 817 της Γερουσίας, το οποίο κατέθεσε ο επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας Τζον Θουν.

Το όνομα του υποψήφιου Πρέσβη των ΗΠΑ στην Κυπριακή Δημοκρατία εμφανίζεται πρώτο στον κατάλογο των 74 υποψηφιοτήτων, στον οποίο περιλαμβάνονται ακόμη πρέσβεις, ανώτερα στελέχη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ομοσπονδιακοί εισαγγελείς και άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Η ψηφοφορία δεν αφορά την επικύρωση των υποψηφιοτήτων που εκκρεμούν. Εφόσον εγκριθεί το ψήφισμα, η Γερουσία θα μπορεί να εξετάσει τις υποψηφιότητες ως ενιαίο πακέτο πριν από την τελική ψηφοφορία για την επικύρωσή τους.

Ο επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας είχε καταθέσει τη Δευτέρα πρόταση για τον τερματισμό της συζήτησης επί του ψηφίσματος, πριν οι γερουσιαστές καταλήξουν χθες Τετάρτη σε συμφωνία για τη διεξαγωγή της σημερινής ψηφοφορίας.

Η υποψηφιότητα του κ. Μπρέσλοου βρισκόταν ήδη σε προχωρημένο στάδιο, καθώς είχε εμφανίστηκε ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας στις 16 Απριλίου και στις 30 Απριλίου η Επιτροπή ενέκρινε την προώθηση της υποψηφιότητάς του στην ολομέλεια της Γερουσίας.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τζιμ Ρις υπογράμμισε τη συμβολική διάσταση της επιλογής, σημειώνοντας ότι ο Τζον Μπρέσλοου θα είναι, εφόσον επικυρωθεί ο διορισμός του, ο πρώτος πολιτικά διορισμένος Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο. Ο Ρεπουμπλικάνος Γερουσιαστής συνέδεσε την επιλογή με αυτό που χαρακτήρισε «ιστορική πρόοδο» στις σχέσεις της Ουάσινγκτον με την Λευκωσία.

Από την πλευρά του, ο κ. Μπρέσλοου είχε δηλώσει ενώπιον της Επιτροπής ότι θα εργαστεί για την περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, επανέλαβε τη πάγια θέση των ΗΠΑ, εκφράζοντας τη στήριξη του σε μια διαδικασία υπό κυπριακή ιδιοκτησία και με τη διευκόλυνση των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο την επανένωση της Κύπρου στη βάση μιας διζωνικής και δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η υποψηφιότητα του κ. Μπρέσλοου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Λευκωσίας έχουν ενισχυθεί σημαντικά, καθώς οι δύο χώρες εγκαινίασαν τον πρώτο Στρατηγικό Διάλογο τον Οκτώβριο του 2024, ενώ τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς είχαν υπογράψει Οδικό Χάρτη Διμερούς Αμυντικής Συνεργασίας για την περίοδο 2024 έως 2029.

ΚΥΠΕ