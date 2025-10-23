Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τράμπ, πρότεινε τον Τζον Μπρέσλοου για την θέση πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο. Πρόκειται για επιχειρηματία και χορηγό του Ρεπουμπλικανικού κόμματος αλλά και του ιδίου του Προέδρου των ΗΠΑ κατά την τελευταία του προεκλογική εκστρατεία.

Σύμφωνα με το euronews, ο Μπρέσλοου, αναμένεται να διαδεχθεί την Τζούλι Ντέιβις η οποία θήτευσε από τον Φεβρουάριο του 2023 στην χώρα μας.

Ποιός είναι ο Τζον Μρπέσλοου

Ο Τζον Μπρέσλοου σύμφωνα με τον ιστότοπο fastforward είναι επιχειρηματίας, πρώην δημόσιος λειτουργός και φιλάνθρωπος.

Γεννημένος στη Νεμπράσκα, έχτισε την καριέρα του ως ιδιοκτήτης και πρόεδρος της Linweld, μιας επιτυχημένης εταιρείας προμήθειας βιομηχανικών αερίων και συγκόλλησης, η οποία αργότερα πωλήθηκε το 2006.

Ο Μπρέσλοου υπηρέτησε δύο θητείες ως ελεγκτής της πολιτείας της Νεμπράσκα από το 1991 έως το 1999, αρχικά εκλεγμένος ως Δημοκρατικός πριν μεταπηδήσει στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Αργότερα, κατέθεσε υποψηφιότητα για κυβερνήτης χωρίς επιτυχία και μεταπήδησε στον ιδιωτικό τομέα και τη φιλανθρωπία. Ήταν μειοψηφικός ιδιοκτήτης της ομάδας Arizona Coyotes της NHL και πρόεδρος της Coyotes Charities.

Σημαντικός χρηματοδότης των Ρεπουμπλικανών, ο Μπρέσλοου έχει συνεισφέρει πάνω από 1,5 εκατομμύρια δολάρια σε πολιτικές εκστρατείες και πολιτικές επιτροπές δράσης (PAC) τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της ουσιαστικής υποστήριξης του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι φιλανθρωπικές του δραστηριότητες περιλαμβάνουν δωρεά 7 εκατομμυρίων δολαρίων στο Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα για την κατασκευή ενός γηπέδου χόκεϊ επί πάγου και δωρεά 2 εκατομμυρίων δολαρίων στο μεγαλύτερο καταφύγιο ζώων της Αριζόνα, προς τιμήν της συζύγου του, Σόνια.

Euronews.gr