Οι βρετανικές Αρχές κατέγραψαν την Τετάρτη την άφιξη 752 μεταναστών, οι οποίοι διέσχισαν τη Μάγχη με μικρά σκάφη, αριθμός που αποτελεί το υψηλότερο ημερήσιο σύνολο από την αρχή του έτους, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών.

Οι μετανάστες επέβαιναν σε εννέα μικρά φουσκωτά σκάφη.

Το προηγούμενο φετινό ρεκόρ είχε καταγραφεί στις 15 Ιουνίου, όταν έφτασαν στη Βρετανία 710 άνθρωποι μέσα σε μία ημέρα. Το απόλυτο ημερήσιο ρεκόρ παραμένει στις 1.305 αφίξεις, οι οποίες σημειώθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2022.

Από την αρχή του έτους, συνολικά 14.128 άνθρωποι έχουν διασχίσει τη Μάγχη με μικρά σκάφη, αριθμός μειωμένος κατά 42% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρονιάς.

Το νέο ρεκόρ καταγράφηκε την ίδια ημέρα κατά την οποία οι γαλλικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να περάσουν τη Μάγχη. Τουλάχιστον 14 μετανάστες έχουν πεθάνει στη Γαλλία φέτος κατά τη διάρκεια ανάλογων προσπαθειών.

Πρόκειται για τρεις γυναίκες που πέθαναν σε σκάφος ανοικτά της Δουνκέρκης και έναν άνδρα στην περιοχή Νταν. Οι εθνικότητες των γυναικών, ηλικίας περίπου 20, 30 και 50 ετών, δεν έχουν γίνει γνωστές.

Οι Αρχές διαπιστώνουν, παράλληλα, ότι τα κυκλώματα διακίνησης χρησιμοποιούν ολοένα μεγαλύτερα σκάφη, ώστε να μεταφέρουν περισσότερους ανθρώπους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα πλοιάρια προσεγγίζουν ανοικτά των ακτών και παραλαμβάνουν τους μετανάστες απευθείας από τη θάλασσα.

Στις αρχές της εβδομάδας, ένας 19χρονος οδηγήθηκε ενώπιον βρετανικού δικαστηρίου, κατηγορούμενος ότι ήταν ο κυβερνήτης σκάφους το οποίο μετέφερε 167 ανθρώπους.

Διαδοχικές κυβερνήσεις στη Βρετανία έχουν δεσμευθεί να περιορίσουν τις διελεύσεις της Μάγχης, ζήτημα που έχει συμβάλει στην άνοδο του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ.

Στελέχη του Reform UK και της συντηρητικής αντιπολίτευσης κατηγορούν συχνά τις γαλλικές Αρχές ότι δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα για να εμποδίσουν την αναχώρηση των σκαφών, παρά τη χρηματοδότηση που λαμβάνει η Γαλλία από τη Βρετανία για τον συγκεκριμένο σκοπό.

protothema.gr