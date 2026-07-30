Δασικές πυρκαγιές σε περιοχές που αντιμετωπίζουν για πρώτη φορά το εν λόγω φαινόμενο, καταγράφονται στην Αγγλία. Μετά τη φωτιά στα Χάιλαντς της Σκωτίας, σήμερα οι Αρχές στη Βρετανία έχουν να αντιμετωπίσουν μέτωπα στα ανατολικά της χώρας.



Είναι μια από τις μεγαλύτερες στην περιοχή, ανέφεραν την Πέμπτη οι Αρχές, που σπεύδουν να διαβεβαιώσουν ότι δεν απειλεί τις κοντινές πυρηνικές εγκαταστάσεις και δεν αναμένεται να επεκταθεί προς αυτές.

Πρόκειται για τον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Sizewell Β της γαλλικής εταιρείας EDF και τον Sizewell C, έναν σταθμό υπό κατασκευή. Η πυρκαγιά καίει σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων βόρεια των πυρηνικών σταθμών, στο Ντάνγουιτς Χιθ.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Σάφολκ περιέγραψε την πυρκαγιά ως μια από τις δυσκολότερες στην ιστορία της χώρας. Λόγω της κατάστασης, εκκενώθηκαν οι γύρω κοινότητες και ορισμένοι δρόμοι έκλεισαν. Οι μετεωρολόγοι πάντως δεν προβλέπουν αλλαγή της κατεύθυνσης των ανέμων που θα ωθούσε τις φλόγες προς τους πυρηνικούς σταθμούς.

Η διεύθυνση του σταθμού Sizewell C σημείωσε ότι ο κίνδυνος είναι μικρός, λόγω της απόστασης αλλά και επειδή παρεμβάλλονται πηγές νερού. Η λειτουργία του Sizewell Β δεν επηρεάστηκε.

Η υπουργός Οικιστικής Ανάπτυξης Άντζελα Ρέινερ είπε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί την κατάσταση και είναι έτοιμη να προσφέρει τη βοήθειά της στους πολίτες.

protothema.gr