Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου θα ξεκινήσει στις 1030 το πρωί.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε σήμερα ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου θα συνεχίζεται η προεργασία για το Κυπριακό, σημειώνοντας ότι βρισκόμαστε για πρώτη φορά, μετά από πάρα πολλά χρόνια, σε μια έντονη κινητικότητα για το Κυπριακό.

Χθες, Τετάρτη, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ανακοίνωσε από την Κύπρο την οποία επισκέφθηκε για πρώτη φορά, τη σύγκληση νέας διευρυμένης συνάντησης 5+1 για το Κυπριακό, μετά από επαρκείς προετοιμασίες όσον αφορά την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και το περιεχόμενο, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκλίσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί.

Εν τω μεταξύ, στην Κύπρο αναμένεται σήμερα ο Eιδικός Eκπρόσωπος της ΕΕ για το Κυπριακό, Eκτελεστικός Aντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφαέλε Φίτο, ο οποίος θα έχει συναντήσεις αύριο Παρασκευή με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και με τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

ΚΥΠΕ