Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού–Πάφου.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, τα οχήματα συγκρούστηκαν στο ύψος του Τσιρείου Σταδίου, με κατεύθυνση προς την Πάφο. Από το τροχαίο έχει προκληθεί μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση, με τις ουρές των οχημάτων να εκτείνονται σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων.

Στο σημείο βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας, τα οποία διενήργησαν επιτόπιες εξετάσεις και προχώρησαν σε ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Από τη σύγκρουση φαίνεται να προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.