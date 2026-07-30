Για δεύτερη συνεχή μέρα μαίνεται η φωτιά στο Ρέθυμνο, όπου μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής σε Αγία Παρασκευή και Ασώματο και ενώ τα εναέρια μέσα δυσκολεύονται να επιχειρήσουν λόγω των ανέμων που αγγίζουν τα 10 μποφόρ.

Μεγάλη διάσωση πραγματοποιήθηκε από το Λιμενικό Σώμα και ένα ναυαγοσωστικό στη θαλάσσια περιοχή «Πρέβελη», απεγκλωβίζοντας 50 άτομα λόγω της μεγάλης φωτιάς που καίει στην περιοχή Ασώματος.

Την ίδια ώρα, νέο μέτωπο φωτιάς εκδηλώθηκε στην Πάρο, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Η νέα εστία φωτιάς στην περιοχή Δαμάλια και είναι πολύ κοντά στο αρχικό μέτωπο που καίει στην Τρυπητή και παίρνει διαστάσεις.

Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιόπολη της Άνδρου και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Μάλιστα εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Παλαιόπολη με κατεύθυνση προς Μπατσί.

Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς στο Πλωμάρι, με τον φωτογραφικό φακό να καταγράφει εικόνες καταστροφής. Στο Πλωμάρι της Μυτιλήνης οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι συνεχείς αναζωπυρώσεις και οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Συνοπτικά οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στα μέτωπα:

-Ρέθυμνο – Αγία Γαλήνη: Στο σημείο επιχειρούν 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 19ης και 6ης ΕΜΟΔΕ και 53 οχήματα.

-Ρέθυμνο – Ασώματος: Στο σημείο επιχειρούν 72 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης, 6ης, 19ης ΕΜΟΔΕ και της 3ης ΕΜΑΚ και 13 οχήματα. Στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

-Σητεία: Στο σημείο, στην ευρύτερη περιοχή Αθερινόλακου, δρουν 8 οχήματα μία ομάδα ΕΜΟΔΕ, 25 πυροσβέστες, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου ιδιωτών και της περιφέρειας.

-Πάρος: Επιχειρούν 66 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες δασοκομάντος της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. από την Αττική και 16 πυροσβεστικά οχήματα. Στην κατάσβεση συμβάλλουν εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου, διαθέτοντας δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου.

-Άνδρος: Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και πέντε οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου Άνδρου.

-Πλωμάρι Μυτιλήνης: Στο σημείο επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης και 12ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 19 οχήματα.

-Κάλυμνος: Στο Βαθύ της Καλύμνου επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 3 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 2 οχήματα και ένα ελικόπτερο

Δύο τραυματίες από τις φωτιές σε Ρέθυμνο και Άνδρο – Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα

Δύο άτομα τραυματίστηκαν στη διάρκεια των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε Ρέθυμνο και Άνδρο. Πρόκειται για έναν 71χρονο που υπέστη ελαφρά εγκαύματα στην περιοχή της Πρέβελης στο Ρέθυμνο, καθώς και για έναν πυροσβέστη που τραυματίστηκε ελαφρά κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης στην Άνδρο.

Ο 71χρονος διακομίστηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, ενώ ο τραυματισμένος πυροσβέστης μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Άνδρου, αφού πρώτα του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το υγειονομικό προσωπικό.

Παράλληλα, στην Άνδρο, διασώστες συνέδραμαν και στον ασφαλή απεγκλωβισμό δύο ηλικιωμένων από την κατοικία τους.

cnn.gr