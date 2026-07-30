Η UEFA βρίσκεται πλέον σε ανοιχτή σύγκρουση με τη FIFA, καθώς οι 55 ευρωπαϊκές ομοσπονδίες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ ενός ενδεχόμενου μποϊκοτάζ όλων των διοργανώσεων της παγκόσμιας ομοσπονδίας, εφόσον προχωρήσει το σχέδιο πώλησης μειοψηφικών μεριδίων σε ιδιώτες επενδυτές. Η απόφαση ελήφθη σε έκτακτη συνεδρίαση την Πέμπτη, όπου συζητήθηκαν αναλυτικά οι προτάσεις που ανακοίνωσε η FIFA μόλις δύο ημέρες νωρίτερα.

Το σχέδιο του Τζάνι Ινφαντίνο προβλέπει τη δημιουργία μιας νέας εταιρικής δομής, της «FIFA Forward Enterprise» (FFE), μέσω της οποίας ιδιώτες επενδυτές θα μπορούν να αποκτούν μη ελεγκτικά ποσοστά 20-30% σε διοργανώσεις της FIFA. Η παγκόσμια ομοσπονδία θα διατηρεί την πλειοψηφία, ενώ περίπου άλλο 20% θα κατανέμεται στις 211 εθνικές ομοσπονδίες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν ή να πουλήσουν το μερίδιό τους.

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