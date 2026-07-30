Για πρώτη φορά, ως Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία κι όχι ως προσπάθεια του Τζάνι Ινφαντίνο να υπερασπιστεί τις ιδέες του και να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη οργή από αυτή που ήδη εκφράζεται, η FIFA πήρε θέση γύρω από το φλέγον ζήτημα της ιδιωτικής επένδυσης στην οποία αποσκοπεί.
FIFA: «Δεν πουλάμε το Παγκόσμιο Κύπελλο, απλά φροντίζουμε για τα έσοδα»
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