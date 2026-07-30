Viral έγινε ένα βίντεο με το ποδοσφαιριστή Ρικάρντο Κουαρέσμα. Ο 42χρονος Πορτογάλος πρώην διεθνής, που έχει φορέσει μεταξύ άλλων τις φανέλες της Τσέλσι και της Μπεσίκτας, επισκέφθηκε ζωολογικό πάρκο στο Ντουμπάι κατά τη διάρκεια των διακοπών του και πρωταγωνίστησε σε μια ξεκαρδιστική σκηνή με έναν ιδιαίτερα περίεργο ουρακοτάγκο.

Ο ουρακοτάγκος δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια – και τα χέρια του – από τους κοιλιακούς του Κουαρέσμα

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κάνει τον γύρο των social media, ο ουρακοτάγκος πλησίασε τον Κουαρέσμα και άρχισε να τον παρατηρεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

ISSO AQUI É LOUCURA 🤣 🤣 🤣 Ricardo Quaresma, ex-jogador da seleção de Portugal, visitou um zoológico nos Emirados Árabes Unidos e postou esse vídeo aí com um orangotango fascinado pelo físico do português…



📽️ @ricardoquaresmaoficial #FutebolNaESPN pic.twitter.com/5W0wxHU8dG — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) July 29, 2026

Ο πρώην ποδοσφαιριστής, αντιλαμβανόμενος την περιέργεια του ζώου, σήκωσε την μπλούζα του αποκαλύπτοντας τους εντυπωσιακούς κοιλιακούς του. Ο ουρακοτάγκος τότε άρχισε να τους αγγίζει, εξερευνώντας ακόμη και τον αφαλό του, προκαλώντας γέλια σε όσους παρακολουθούσαν τη σκηνή.

Ο Κουαρέσμα δεν έκρυψε τη διασκέδασή του, χαϊδεύοντας παιχνιδιάρικα τη μύτη του ουρακοτάγκου πριν συνεχίσει την περιήγησή του στο πάρκο.

Το βίντεο έγινε αμέσως viral

Το απρόσμενο στιγμιότυπο προκάλεσε χιλιάδες σχόλια στα social media.

«Πήγε στο ζωολογικό πάρκο και έφυγε αποκτώντας τον μεγαλύτερο θαυμαστή του», έγραψε ένας χρήστης.

🔵 Bir orangutan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde doğal yaşam parkını ziyaret eden Ricardo Quaresma'nın karın kaslarına yoğun ilgi gösterdi. pic.twitter.com/YuiAxPC1Wo — SİYAH SANCAK (@siyahsancakx) July 28, 2026

«Ο ουρακοτάγκος έχει εξαιρετικό γούστο», σχολίασε ένας δεύτερος.

«Ακόμα και ο ουρακοτάγκος καταλαβαίνει ότι ο Κουαρέσμα είναι σε απίστευτη φυσική κατάσταση», ανέφερε ένας τρίτος, ενώ άλλος χρήστης χαρακτήρισε το περιστατικό «απόλυτη τρέλα».

O Κουαρέσμα παραμένει σε εξαιρετική φυσική κατάσταση στα 42 του

Παρότι έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση, ο Ρικάρντο Κουαρέσμα εξακολουθεί να εντυπωσιάζει με τη φυσική του κατάσταση.

Ο χαρισματικός εξτρέμ αγωνίστηκε σε μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, ενώ άφησε το μεγαλύτερο αποτύπωμά του στην Μπεσίκτας, με την οποία κατέγραψε 227 συμμετοχές. Αντίθετα, η θητεία του στην Τσέλσι το 2009 ήταν σύντομη, καθώς φόρεσε τη φανέλα των «μπλε» μόλις πέντε φορές.

Δεν ήταν πάντως η πρώτη φορά που ο Πορτογάλος επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς είχε αγωνιστεί τη σεζόν 2012-13 στην Αλ Αχλί.

iefimerida.gr