Η Πάφος FC έπεσε μαχόμενη στο «Στάμφορντ Μπριτζ», γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 από την Τσέλσι για την 7η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Οι πρωταθλητές Κύπρου πραγματοποίησαν κατάθεση ψυχής στο Λονδίνο, στάθηκαν με αξιοπρέπεια απέναντι σε έναν αντίπαλο παγκόσμιας κλάσης και διεκδίκησαν μέχρι τέλους ένα ιστορικό αποτέλεσμα. Με άψογη τακτική προσήλωση, αυταπάρνηση και έναν εκπληκτικό Γκόρτερ κάτω από τα δοκάρια, κράτησαν όρθια την παφιακή ομάδα για 78 λεπτά, μέχρι να λυγίσουν από το γκολ του Καϊσέδο.

