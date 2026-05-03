Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) προχώρησε σε διευκρινίσεις αναφορικά με καταγγελία συγγενών παιδιού με αυτισμό, που αφορά περιστατικό σε δημόσια νοσηλευτήρια. Όπως αναφέρει, τόσο το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όσο και το Μακάρειο Νοσοκομείο εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα, ενώ στην εν λόγω περίπτωση τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες, με βάση την κλινική εικόνα του παιδιού, η οποία –όπως σημειώνεται– δεν παρέπεμπε σε άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του.

Συγκεκριμένα διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και το Μακάρειο Νοσοκομείο, είναι διαπιστευμένα Νοσοκομεία και εφαρμόζουν τα πρωτόκολλα που απαιτούνται για όλες τις παθήσεις, συμπεριλαμβανομένου και του πρωτοκόλλου που αφορά παιδιά με αυτισμό.

Το ΤΑΕΠ Παίδων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας στελεχώνεται αποκλειστικά με Παιδιάτρους και εξειδικευμένο Νοσηλευτικό προσωπικό, με μεγάλη εμπειρία γιατί αντιμετωπίζουν συχνά τέτοια περιστατικά.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τηρήθηκε αυστηρά το ιατρικό πρωτόκολλο, όπου σύμφωνα με την κλινική εικόνα και τις εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις, η ζωή του παιδιού δεν βρισκόταν σε κίνδυνο.

Η παρουσία γονέων ή συγγενικών ατόμων κατά τη διάρκεια της εξέτασης παιδιού συνίσταται ή/και ενθαρρύνεται για τη δημιουργία ασφαλούς και φιλικού περιβάλλοντος για το παιδί, και είναι κάτι που εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις. Η παρουσία πολλών άγνωστων προσώπων αυξάνουν το επίπεδο ανασφάλειας του παιδιού, το καθιστούν ευερέθιστο και φέρνουν αντίθετα αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα. Σημειώνεται ότι αυτό αποτελεί και απαίτηση των γονέων και πριν μερικά χρόνια συζητήθηκε και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, και καταρτίσθηκε διαδικασία.

Σύμφωνα με το ιατρικό πρωτόκολλο, το οποίο εφαρμόσθηκε πλήρως, σε περιπτώσεις που το παιδί δεν συνεργάζεται για διενέργεια εξετάσεων, ως πρώτο μέτρο χορηγείται ειδικό φάρμακο δια μέσου της ρινικής οδού με τη χρήση συσκευής, όπως έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ούτως ώστε το παιδί να ηρεμήσει για να γίνουν οι εξετάσεις.

Η καταστολή και η μέθη, κατόπιν χορήγησης κατασταλτικών ή άλλων φαρμάκων, γίνεται όταν δεν επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα από το πρώτο μέτρο, δια το λόγο ότι η χορήγηση τους μπορεί να επιφέρει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Η καθυστέρηση που υπήρξε στη διενέργεια αξονικής τομογραφίας, οφειλόταν στο γεγονός ότι οι Ιατροί Αναισθησιολόγοι τη δεδομένη στιγμή βρίσκονταν στο χειρουργείο για επείγον περιστατικό, αλλά διευκρινίζεται ότι βάση της κλινικής εικόνας και των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, η ζωή του παιδιού δεν βρισκόταν σε κίνδυνο, έτσι ώστε να απαιτείται άμεσα αξονική τομογραφία.

Λόγω του ότι, το περιστατικό προερχόταν από τροχαίο ατύχημα, κρίθηκε σκόπιμο να νοσηλευθεί στον Παιδοχειρουργικό θάλαμο στο Μακάρειο Νοσοκομείο για παρακολούθηση. Νοσηλεύεται σε τρίκλινο δωμάτιο, όπου στην αρχή ήταν με την αδελφή του και τώρα είναι μόνο του.

Διευκρινίζεται ότι ο συγκεκριμένος θάλαμος, διαθέτει μόνο ένα δίκλινο δωμάτιο, το οποίο χρησιμοποιείται για παιδιά που τυγχάνουν ημερήσιας φροντίδας και τα υπόλοιπα είναι τρίκλινα και τετράκλινα.

Όσον αφορά τη λήψη αίματος και την παρουσία των γονέων στη διαδικασία, ισχύουν τα όσα αναφέρουμε πιο πάνω.

Μέλημα μας είναι η υψηλής ποιότητα φροντίδα υγείας και η αποτελεσματική θεραπεία, για όλους τους ασθενείς.