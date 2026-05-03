Σε ψηφοδέλτιο κόμματος στην επαρχία Λεμεσού βρίσκεται ο 38χρονος που φέρεται να γρονθοκόπησε βοηθό διαιτητή χθες σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Το εν λόγω πρόσωπο βρίσκεται υπό σύλληψη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

Τα γεγονότα

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων Ροτσίδης Μάμμαρι – ΑΠΟΠ Παρεκκλησιάς, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος ένταξης ΣΤΟΚ.

Συγκεκριμένα, προς τη λήξη του αγώνα, άγνωστο πρόσωπο έριξε πλαστικό μπουκάλι, το οποίο χτύπησε τον βοηθό διαιτητή. Την ίδια ώρα, το δεύτερο πρόσωπο (ο υποψήφιος βουλευτής) εισήλθε εντός του αγωνιστικού χώρου και επιτέθηκε εναντίον του, γρονθοκοπώντας τον.

Μετά το συμβάν, ο αγώνας διακόπηκε και ο βοηθός διαιτητή μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έλαβε εξιτήριο.