Οι κινήσεις της κατοχικής πλευράς στη νεκρή ζώνη δεν είναι μεμονωμένες, αλλά εντάσσονται σε ένα σχεδιασμό, που αποσκοπεί, στο τέλος, στην επέκταση των υπό κατοχή εδαφών. Τούτο καθίσταται σαφές από όλες τις ενέργειες, που γίνονται συστηματικά και μεθοδευμένα. Παράλληλα, η κατοχική πλευρά, όχι τώρα αλλά τα τελευταία χρόνια, επιχειρεί, όπως αναφέρει, «οριστικοποίηση των συνόρων», εντάσσοντας τις ενέργειες αυτές στο στρατηγικών στόχο των δυο κράτων.

Οι μεθοδεύσεις αυτές γίνονται, στην παρούσα φάση, με παραβιάσεις στη νεκρή ζώνη, με την πιο σοβαρή αυτή στην Πύλα, όπως συναφώς ανέφερε ο υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατοχικός στρατός διατυπώνει σε συζητήσεις με τα Ηνωμένα Έθνη, με αξιωματούχους της Ειρηνευτικής Δύναμης, τον ισχυρισμό ότι η νεκρή ζώνη, οι συγκεκριμένες περιοχές που αμφισβητούνται, είναι δήθεν έδαφος της «ΤΔΒΚ». Αυτός ο ισχυρισμός, που προφανώς είναι εκτός συζήτησης και λογικής, διατυπώνεται για να «εδραιωθεί» η… αντίληψη αυτή. Ο ανεδαφικός και εν πολλοίς απαράδεκτος ισχυρισμός, εντάσσεται στη λογική της συντήρησης αυτού του αφηγήματος τους αλλά και του κλίματος έντασης, κρίσης.

«Έδαφος» του ψευδοκράτους!

Είναι σαφές από την τουρκική συμπεριφορά, ότι η κατοχική πλευρά δεν συζητά με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ την εφαρμογή κανόνων λειτουργίας εντός της νεκρής ζώνης, ούτε και αναγνωρίζει αρμοδιότητα της Ειρηνευτικής Δύναμης. Επιμένει πως είναι έδαφος του ψευδοκράτους και ως εκ τούτου δεν συνιστά, κατά τον ισχυρισμό τους, παραβίαση! Οι Τούρκοι υποστηρίζουν μάλιστα πως όποιος κινείται εντός της νεκρής ζώνης, τούτο γίνεται ( ή πρέπει να γίνεται εφεξής) μετά από δική τους άδεια!

Οι κινήσεις στην περιοχή αεροδρομίου Λευκωσίας δείχνουν προθέσεις και σε ό,τι αφορά τη ζώνη αυτή. Πρόκειται για μια περιοχή, στην οποία πρόσφατα υπήρξε σύλληψη Ελληνοκύπριου, που μάζευε αγρέλια ( άγρια σπαράγγια). Η σύλληψη του Ελληνοκύπριου έγινε για να σταλεί και μήνυμα πως τον έλεγχο έχει και εκεί ο κατοχικός στρατός. Είναι ξεκάθαρο από τα όσα παρακολουθούμε πως η τουρκική πλευρά επιχειρεί τούτο να επιβεβαιώνεται συνεχώς και στην πράξη. Είναι σαφές και σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή του αεροδρομίου Λευκωσίας, πως ο στόχος του κατοχικού στρατού είναι να προωθήσει τις ( στρατιωτικές ) θέσεις του.

Ενόψει αυτής της επιδίωξης, αλλά και του γεγονότος ότι καταγράφεται μια συνεχής κινητικότητα ευρύτερα στη νεκρή ζώνη, τούτο δείχνει πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω.

Και χάρτης

Πέραν τούτου, τουρκικές ενέργειες γίνονται, πολύ συχνά μάλιστα, και στην περιοχή μεταξύ Αυλώνας και Δένειας. Με την κάλυψη του κατοχικού στρατού, στέλνονται εντός της νεκρής ζώνης, Τούρκοι γεωργοί και καλλιεργούν χωράφια Ελληνοκυπρίων. Σημειώνεται ότι οι τελευταίοι, εδώ και χρόνια, εισέρχονται εντός της λεγόμενης ουδέτερης ζώνης για να καλλιεργούν τη γη τους μετά από άδεια που παραχωρεί η ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Ο κατοχικός στρατός, ωστόσο, κατά περιόδους αντιδρά και τους διώχνει. Παράλληλα, στέλνει Τούρκους έποικους και Τουρκοκύπριους για να καλλιεργούν την ( ελληνοκυπριακή) γη. Ο κατοχικός στρατός αρνείται οποιαδήποτε συζήτηση με τα Ηνωμένα Έθνη, σημειώνοντας ότι αυτός έχει την «αρμοδιότητα» να παραχωρεί άδεια σε γεωργούς. Πληροφορίες αναφέρουν πως τις τελευταίες ημέρες έχουν εμφανισθεί εντός της νεκρής ζώνης, στις περιοχές αυτές, και ένοπλοι του κατοχικού στρατού.

Ο τουρκικός σχεδιασμός δεν είναι σημερινός. Η διαφορά είναι ότι σε αυτή τη φάση φαίνεται να γίνονται περισσότερα βήματα, είναι πιο συστηματικός ο κατοχικός στρατός, με συγκεκριμένες ενέργειες επιβολής τετελεσμένων. Σημειώνεται ότι το 2021, υπήρξαν κινήσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονταν από μια λογική διχοτόμησης της νεκρής ζώνης, από την Αθηένου μέχρι Δένεια- Μάμμαρι, εκτοπίζοντας τα Ηνωμένα Έθνη. Τότε, οι πληροφορίες ανέφεραν πως είχαν διαμορφώσει και χάρτη, που παρουσιάζονταν οι προθέσεις τους.

Σήμερα φαίνεται πως… διευρύνουν τις επιδιώξεις τους, στηριζόμενοι ωστόσο, στους ίδιους σχεδιασμούς.

Σύνδεση με Κυπριακό

Είναι σαφές πως ο όλος σχεδιασμός, οι ενέργειες που γίνονται επί εδάφους, «καθοδηγούνται» από τη λογική της πολιτικής των δυο κρατών. Είναι πρόδηλο ότι με τις ενέργειες που καταγράφονται στη νεκρή ζώνη, η κατοχική πλευρά επιδιώκει την οριστικοποίηση των «συνόρων» των δυο χωριστών, όπως είναι το αφήγημα τους, «κρατών». Με βάση παλαιότερες συζητήσεις με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ο κατοχικός στρατός ισχυρίζεται πως κάποιες περιοχές, που σήμερα έχουν καθοριστεί από το 1974 ως νεκρή ζώνη, «ανήκουν» στο ψευδοκράτος! Αυτό, βέβαια, δεν ισχύει καθώς οι περιοχές αυτές, όπως είναι γνωστό, δεν έχουν καταληφθεί από τον κατοχικό στρατό το καλοκαίρι του 1974.

Περαιτέρω, η κατοχική πλευρά ισχυρίζεται πως πρόκειται για μια «ενδιάμεση περιοχή», η οποία σε περίπτωση διαπραγματεύσεων, θα ενταχθεί στις συζητήσεις για το εδαφικό. Δηλαδή, κατά τη συζήτηση του εδαφικού θα τεθεί και ο διαμοιρασμός της νεκρής ζώνης. Τι σημαίνει αυτό; Θα… διεκδικήσουν, κοντολογίς, κι άλλα εδάφη, πέραν από αυτά που κατέλαβαν στον πόλεμο του 1974 και έκτοτε κατέχουν. Θα είναι μέρος των συζητήσεων σε μια μελλοντική διαπραγμάτευση, εάν και εφόσον αυτή εισέλθει στο εδαφικό.

Παράλληλα με όλα αυτά, πληροφορίες αναφέρουν πως ο κατοχικός στρατός ασκεί έντονη πίεση στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Αυτή η πίεση αφορά και τη διακίνηση της στα κατεχόμενα και όπως έχουμε γράψει, αποσκοπεί να επιβάλλει στον Διεθνή Οργανισμό την υπογραφή χωριστής συμφωνίας ΟΗΕ- «ΤΔΒΚ» (SOFA). Ενόψει του γεγονότος ότι μια χωριστή συμφωνία του ΟΗΕ με το ψευδοκράτος δεν μπορεί νομικά να γίνει ( ούτε και πολιτικά), υπάρχει και ένα άλλο σενάριο, που δεν θεωρείται ότι το έχουν σκεφτεί από μόνοι τους οι Τούρκοι, αλλά είχαν και τη βοήθεια τρίτων. Τούτο αφορά το σενάριο για συνομολόγηση επιχειρησιακών διευθετήσεων (operational arrangements) μεταξύ ΟΥΝΦΙΚΥΠ και του παράνομου καθεστώτος. Αυτό επιχειρείται να συνδεθεί με τη διακίνηση και λειτουργία γενικά της Δύναμης στα κατεχόμενα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τα Ηνωμένα Έθνη επιχειρούν να αποτρέψουν επιδείνωση της κατάστασης επί του εδάφους. Κι αυτό γίνεται μέσα στις δυνατότητες που έχει η αποδυναμωμένη ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Ο νέος ειδικός αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Κασίμ Ντιανιέ, καθυστέρησε να αντιληφθεί τις τουρκικές προθέσεις. Αρχικά θεώρησε πως οι κινήσεις του κατοχικού καθεστώτος αφορούσαν διαφωνίες για τη διαχείριση του αφθώδη πυρετού! Μετά από έντονες υποδείξεις της Λευκωσίας, άλλαξε την προσέγγισή του. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί πως η ΟΥΝΦΙΚΥΠ βγήκε μπροστά και λειτουργεί αποτρεπτικά, ειδικά στην Πύλα.

Από την πλευρά της, η Κυπριακή Δημοκρατία κινείται σε διάφορα επίπεδα και καθορίζει την τακτική της. Σε πολιτικό και διπλωματικό γίνονται διάφορες κινήσεις προς Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η Λευκωσία έχει διαμορφώσει παράλληλα κάποια μέτρα, που θεωρεί πως θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά και θα προκαλέσουν κόστος στο κατοχικό καθεστώς.

Ταυτόχρονα, οι τουρκικές κινήσεις και παραβιάσεις παρακολουθούνται από την Εθνική Φρουρά.

Η σκόνη από τις παραβιάσεις «αγγίζουν» τις συζητήσεις για τα ΜΟΕ

Η επιμονή του απερχόμενου Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, να αφήσει στον διάδοχο του μια διαδικασία στο Κυπριακό και πιθανότατα και ένα πλαίσιο συζήτησης ως κληρονομιά, φαίνεται ότι περνά και θα περάσει μέσα από μεγάλες δοκιμασίες. Η φιλοδοξία αυτή του κ. Γκουτέρες, αν και λογικά θεωρείται εφικτή, αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες, λόγω των εξελίξεων επί του εδάφους, όπως αυτές καταγράφονται με τις ενέργειες της κατοχικής δύναμης, στη νεκρή ζώνη. Παράλληλα, είναι σαφές ότι πρέπει να μπουν στην εξίσωση και τα όσα διαδραματίζονται στην ευρύτερη περιοχή. Εξελίξεις, που διαμορφώνουν ένα νέο σκηνικό, το οποίο επηρεάζει και άλλα διεθνή ζητήματα, όπως είναι το Κυπριακό.

Προ ημερών βρισκόταν στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, η Προσωπική Απεσταλμένη του Γ.Γ. στο Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία συναντήθηκε και με τον Αντόνιο Γκουτέρες. Οι δυο αξιολόγησαν τα δεδομένα και συμφώνησαν στο γενικό πλαίσιο δράσης, αξιολογώντας και τα όσα διαδραματίζονται στο νησί, με βάση την ενημέρωση που τυγχάνουν από την Κύπρο. Σε αυτό που έχουν συμφωνήσει, είναι ότι ο Διεθνής Οργανισμός είναι δεσμευμένος να προσπαθήσει ώστε να αρχίσει μια διαδικασία διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό και σε αυτή τη βάση εργάζονται όλοι. Αυτό θα γίνει, όπως εκτιμάται, με πρώτο σημαντικό σταθμό, την πραγματοποίηση μιας άτυπης Πενταμερής Διάσκεψης για το Κυπριακό, που χρονικά θα πρέπει να τοποθετείται τον Σεπτέμβριο. Εκτιμάται ότι η άτυπη Πενταμερής στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μέχρι τότε ενδέχεται να έλθει στο νησί η κ. Ολγκίν, πολύ πιθανόν τον Ιούλιο, για να προετοιμάσει το έδαφος και να αξιολογήσει τα δεδομένα, όπως διαμορφώνονται.

Είναι σαφές πως στην προσπάθεια συντήρησης μια κινητικότητας, οι όποιες συζητήσεις επικεντρώνονται στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Είναι η εύκολη οδός για να μην ανακηρυχθεί αδιέξοδο ή να συνεχισθούν οι όποιες συζητήσεις, την ώρα κατά την οποία τα σημαντικά βήματα πάγωσαν εν πολλοίς με πρωτοβουλία της κ. Ολγκίν και την ενθάρρυνση της κατοχικής πλευράς. Με τη γνωστή δικαιολογία ότι δεν μπορούν να γίνουν διαπραγματεύσεις στη διάρκεια της κυπριακής Προεδρίας της Ε.Ε. ( πρώτο εξάμηνο 2026) αλλά και ενόψει του γεγονότος ότι θα διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές στις 24 Μαΐου στην Κύπρο!

Ωστόσο, τι συζητήσεις μπορούν να διεξαχθούν, έστω και ΜΟΕ, όταν η κατοχική Τουρκία προχωρεί μεθοδευμένα με ενέργειες στη νεκρή ζώνη να επιβάλλει νέα τετελεσμένα; Μπορεί να συζητείται, για παράδειγμα, η διάνοιξη νέων διόδων διέλευσης ένθεν κακείθεν της γραμμής κατοχής και να σημειώνονται παραβιάσεις στη νεκρή ζώνη; Προφανώς και δεν είναι εύκολο, αν όχι αδύνατο, να γίνονται παράλληλες συζητήσεις, όταν επιχειρείται επιβολή νέων τετελεσμένων. Θα είναι ως να κρύβονται οι προκλήσεις κάτω από το χαλί και όλοι να σφυρίζουν αδιάφορα. Η Λευκωσία δεν έχει τέτοια πρόθεση.

Είναι σαφές ότι η έλλειψη διαδικασίας, προσφέρει στην κατοχική πλευρά, ευκαιρία για προώθηση τετελεσμένων επί του εδάφους. Και αυτό γίνεται διαχρονικά.