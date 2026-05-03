Γύρω στη 01:00 τα ξημερώματα εκδηλώθηκε φωτιά σε τέσσερα ασθενοφόρα, τα οποία βρίσκονταν σταθμευμένα σε χώρο στάθμευσης κλινικής της κλινικής Royal Artemis Medical Center στη Γεροσκήπου.

Σύμφωνα με προκαταρκτική ενημέρωση της Αστυνομίας, η πυρκαγιά κατασβέστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Τα ασθενοφόρα ήταν σταθμευμένα το ένα δίπλα στο άλλο.

Οι ζημιές (εκτεταμένες στο μπροστινό μέρος των ασθενοφόρων) δεν έχουν ακόμη υπολογιστεί. Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις, η φωτιά εκ πρώτης όψεως φαίνεται να τέθηκε κακόβουλα.

Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν σήμερα.

*Φωτογραφία αρχείου