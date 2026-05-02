Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του EMILIYAN YORDANOV, 16 ετών από τη Βουλγαρία, ο οποίος ελλείπει από τις 02/05/2026 από τον χώρο διαμονής του στη Λευκωσία.

Ο 16χρονος περιγράφεται ως ύψους 170μ. περίπου, μέτριας σωματικής διάπλασης, με μαύρα κοντά μαλλιά.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.