Κανονικά διεξάγεται πλέον η τροχαία κίνηση στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού–Πάφου, στο ύψος της εξόδου προς Μέσα Γειτονιά, στη Λεμεσό, καθώς έχουν ανοίξει οι λωρίδες που είχαν κλείσει νωρίτερα λόγω εργασιών.

Νωρίτερα, γύρω στις 2.30 το απόγευμα, είχαν κλείσει οι δύο δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας για εργασίες τοποθέτησης καλωδίων, με την τροχαία κίνηση να διοχετεύεται μέσω της αριστερής λωρίδας και στις δύο κατευθύνσεις.

Στην περιοχή βρίσκονταν μέλη της Αστυνομίας για ρύθμιση της κυκλοφορίας και παροχή βοήθειας προς τους οδηγούς.