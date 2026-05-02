Χωρίς άδεια οδήγησης και θετικός σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, καθώς και σε προκαταρκτικό ναρκωτεστ, εντοπίστηκε 46χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, ο οποίος ενεπλάκη σε οδική σύγκρουση με μοτοποδήλατο που οδηγούσε γυναίκα ηλικίας 45 ετών, χθες το απόγευμα, στην επαρχία Λάρνακας.

Η τροχαία σύγκρουση συνέβη γύρω στις 5.00 το απόγευμα, στη λεωφόρο Λεμεσού, στην Αραδίππου, όπου ο 46χρονος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του και φτάνοντας στη φωτοελεγχόμενη διασταύρωση με τη λεωφόρο Μακεδονίας και Νικηφόρου Φωκά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με το μοτοποδήλατο που οδηγούσε η 45χρονη, στη λεωφόρο Μακεδονίας και Νικηφόρου Φωκά.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν για εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας, ενώ οι 46χρονος και 45χρονη, οι οποίοι έφεραν προστατευτικό κράνος, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Από τις ιατρικές διαπιστώθηκε ότι, η 45χρονη έφερε τραύματα στο αριστερό χέρι και κρατήθηκε για νοσηλεία, με την κατάσταση της υγείας της να είναι εκτός κινδύνου, ενώ ο 46χρονος έλαβε εξιτήριο αφού δεν φαίνεται να υπέστη οποιοδήποτε σοβαρό τραυματισμό.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της οδικής σύγκρουσης, οι δύο οδηγοί υποβλήθηκαν σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, με το αλκοτεστ στο οποίο υποβλήθηκε ο 46χρονος να φέρει ένδειξη 59 μg%ml αντί μέχρι 9 μg%ml που είναι το επιτρεπόμενο όριο, ενώ το αλκοτεστ στο οποίο υποβλήθηκε η 45χρονη έφερε μηδενική ένδειξη. Την ίδια ώρα, ο 46χρονος εντοπίστηκε θετικός και σε προκαταρκτικό έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών και από αυτόν λήφθηκαν δείγματα για διενέργεια τελικού εργαστηριακού ναρκωτεστ.

Όπως διαπιστώθηκε από τις αστυνομικές εξετάσεις, ο 46χρονος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του χωρίς να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης και χωρίς να καλύπτεται από πιστοποιητικό ασφάλισης, ενώ η μοτοσικλέτα είναι δηλωμένη στο ΤΟΜ ως ακινητοποιημένη και για αυτή δεν υπάρχει σε ισχύ πιστοποιητικό καταλληλότητας.

Για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων, εναντίον του 46χρονου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου αυτός συνελήφθη γύρω στις 11.00 το βράδυ και τέθηκε υπό κράτηση.

Το Τμήμα Τροχαίας Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Τροχαίο με εμπλεκόμενο μοτοσικλετιστή, συνέβη και στην επαρχία Πάφου το βράδυ που πέρασε. Ο 68χρονος μοτοσικλετιστής, ο οποίος επίσης έφερε προστατευτικό κράνος, νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, με την κατάσταση της υγείας του να είναι εκτός κινδύνου.

Συγκεκριμένα, γύρω στη 1.00 μετά τα μεσάνυκτα, ενώ ο 68χρονος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στη λεωφόρο Θαλασσινών Σπηλιών, στην Πέγεια, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, απώλεσε τον έλεγχο της, με αποτέλεσμα η μοτοσικλέτα να ανατραπεί στον δρόμο.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της Αστυνομίας, ενώ ο 68χρονος μεταφέρθηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύματα στον θώρακα και στη λεκάνη.

Ο 68χρονος υποβλήθηκε σε εξέταση οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης και ναρκωτικών με μηδενική ένδειξη.

Το Τμήμα Τροχαίας Πάφου διερευνά.