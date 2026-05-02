Ένα υπέροχο φεγγάρι μας επιφύλασσε η φετινή Πρωτομαγιά. Χθες βράδυ, απολάυσαμε την πρώτη από τις δύο πανσελήνους που θα «φιλοξενήσει» αυτό τον μήνα ο ουρανός.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν διάφορες εικόνες και βίντεο από το πανέμορφο θέαμα της σελήνης που κόσμησε ψες τον κυπριακό ουρανό.

Στα πιο κάτω βίντεο που εξασφάλισε το philenews, δείτε την πανσέληνο όπως ήταν ορατή από τον αυτοκινητόδρομο Πάφου Λεμεσού, αργά χθες το απόγευμα.

Η ψεσινή πανσέληνος είναι γνωστή ως το «Φεγγάρι των λουλουδιών» (Flower Moon). Η δεύτερη πανσέληνος του μήνα θα εμφανιστεί στον ουρανό στις 31 Μαΐου και ονομάζεται «Μπλε Σελήνη» (Blue Moon).

«Φεγγάρι των λουλουδιών»: Από πού προέρχεται η ονομασία

Η ονομασία «Φεγγάρι των Λουλουδιών» δεν είναι τυχαία. Προέρχεται από παραδόσεις αυτόχθονων λαών της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι έδιναν ονόματα στις πανσελήνους ανάλογα με τα φυσικά φαινόμενα κάθε εποχής.

Ο Μάιος, ως μήνας πλήρους άνθησης της φύσης, συνδέθηκε με την αφθονία των λουλουδιών, εξ ου και η ονομασία. Αντίστοιχα, σε άλλες παραδόσεις η ίδια πανσέληνος αποκαλείται «Milk Moon» ή «Corn Planting Moon», αντανακλώντας αγροτικές δραστηριότητες της εποχής.

Αστρονομικά, η πανσέληνος συμβαίνει όταν η Γη βρίσκεται ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, με αποτέλεσμα ολόκληρη η φωτεινή πλευρά του φεγγαριού να είναι ορατή από τη Γη. Στην περίπτωση της 1ης Μαΐου, το φαινόμενο συμπίπτει χρονικά με την περίοδο της άνοιξης στο βόρειο ημισφαίριο, ενισχύοντας τον συμβολισμό της αναγέννησης και της ζωής.

Παρότι η ακριβής στιγμή της πανσελήνου είναι το απόγευμα, το φεγγάρι θα φαίνεται πλήρες και λαμπρό και τα βράδια πριν και μετά την κορύφωση, δίνοντας την ευκαιρία για παρατήρηση χωρίς εξοπλισμό, ακόμη και από αστικές περιοχές.

Με πληροφορίες από lifo.gr