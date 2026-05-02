Τις προάλλες ήμουν ο κύριος ομιλητής, σε σχολική Ημερίδα για την Ημέρα της Ευρώπης με τίτλο «Νέοι και Ενεργός Πολιτότητα». Η Ημερίδα έγινε με την ενεργό συμμετοχή μαθητών/μαθητριών του Λυκείου Αρχ. Μακαρίου Γ’ Δασούπολης κι άλλων πέντε δημόσιων Λυκείων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Σχολείο Πρεσβευτής του Ευρ. Κοινοβουλίου – Α’ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας, Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάµειας, Λύκειο Απ. Βαρνάβα, Λύκειο Αραδίππου, Λύκειο Λατσιών- καθώς και με την συμβολή πολλών καθηγητών/τριών. Η ημερίδα αποτελείτο από τρία μέρη, με κυριότερο τις ομιλίες/συζητήσεις και διανθιζόταν από μουσικοχορευτικά δρώμενα, αφηγήσεις και βίντεο. Για τέτοιο επίπεδο σχολικού συνεδρίου, ένα εύγε είναι λίγο!

Πιο κάτω αποσπάσματα από την ομιλία μου:

«Γιατί η Κύπρος στην Ευρώπη;

Μέσα από τις στάχτες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και εκατόμβες νεκρών, αναδύθηκε η ιδέα για μια ενωμένη Ευρώπη. Κι από μια αρχική εμπορική συμφωνία Άνθρακα και Χάλυβα, περάσαμε στην ΕΟΚ και μετέπειτα στην ΕΕ, όπως την γνωρίζουμε σήμερα. Τώρα ετοιμαζόμαστε για το σοβαρότερο εγχείρημα εμβάθυνσης, την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Πρόκειται για δύσκολο εγχείρημα διότι είμαστε 27 κράτη-μέλη με διαφορετικές προτεραιότητες και συμφέροντα, που αρκετές φορές είναι και συγκρουόμενα. Παράλληλα, το Μαυροβούνιο αναμένεται να είναι το 28ο κράτος-μέλος το 2028.

Πολλά σύγχρονα προβλήματα και προσκλήσεις είναι παγκόσμιας φύσης και απαιτούνται παγκόσμιες προσεγγίσεις: Γεωπολιτικές αναταράξεις, πόλεμοι, κλιματική αλλαγή και περιβάλλον, διεθνές εμπόριο, ενέργεια, παράνομη μετανάστευση κ.ά. Πού έπρεπε να ανήκουμε εμείς, ως Κυπριακή Δημοκρατία κι ως Ελληνισμός, σε ένα τέτοιο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον; Στην Ασία; Στην Αφρική;

Ανήκουμε στο φυσιολογικό μας πολιτισμικό χώρο, αφού ο σύγχρονος ευρωπαϊκός πολιτισμός και οι αξίες του, εδράζονται στον κλασσικό πολιτισμό πρωτίστως της αρχαίας Ελλάδας και στην χριστιανική μας παράδοση. Πρόκειται για ιστορική πραγματικότητα που διαμόρφωσε τον σύγχρονο πολιτισμό μας.

Το σπουδαιότερο έγγραφο στην ΕΕ είναι ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ που αφορά ιδιαίτερα την ημικατεχόμενη Κύπρο. Ο Χάρτης είναι δεσμευτικός για όλα τα κράτη-μέλη κι όλους τους πολίτες της ΕΕ, χωρίς εξαιρέσεις π.χ. δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης, ελεύθερη διακίνηση, ασφάλεια, απόλαυση της περιουσίας και οικίας κ.ά. Αυτές οι θεμελιακές αξίες παραβιάζονται ωμά από την γραμμή Αττίλα και γι’ αυτό το Κυπριακό είναι πρωτίστως ζήτημα αποκατάστασης του Χάρτη Θεμελιακών Δικαιωμάτων της ΕΕ σε όλη την Κύπρο.

Το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από τους νέους της. Στη δημοκρατία, η ενεργός πολιτότητα αποτελεί μέσο για διαμόρφωση των πολιτικών του μέλλοντος. Ναι στην πολιτικοποίηση μέσω ενημέρωσης, αλλά όχι στην κομματικοποίηση στην εφηβική ηλικία. Η συγκρότηση πολιτικής άποψης μέσω γνώσεων και προβληματισμών οικοδομεί τον αυριανό ενεργό πολίτη. Η κομματικοποίηση τόσο πρόωρα, δεσμεύει την σκέψη και την ελεύθερη νόηση.

Για αυτό, άλλο πολιτικοποίηση κι άλλο κομματικοποίηση. Άλλο πατριωτισμός κι άλλο πατριδοκαπηλία. Άλλο ευρωπαϊσμός κι άλλο ευρωλαγνεία.

Κλείνοντας, παραθέτω ένα απόσπασμα από τον σπουδαιότερο πολιτικό λόγο όλων των εποχών, τον Επιτάφιο του Περικλή όπως τον διέσωσε ο Θουκυδίδης:

Εκείνον που νοιάζεται μόνο για τις ιδιωτικές του υποθέσεις, τον ιδιώτη και ιδιοτελή, ο οποίος δεν νοιάζεται και για τα της πόλεως, δεν τον θεωρούμε φιλήσυχο αλλά άχρηστο.

Με έγνοια την πατρίδα, πορευτείτε με δύναμη και λεβεντιά στην ζωή.»

Κώστας Μαυρίδης, Ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ – S&D