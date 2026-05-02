Ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και απαγόρευσης ορισμένων διαδηλώσεων άφησε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, στον απόηχο των εκκλήσεων για αναστολή των φιλοπαλαιστινιακών πορειών.

Μιλώντας στο BBC, ο Στάρμερ δήλωσε ότι εξετάζεται τόσο η αυστηρότερη αστυνόμευση της ρητορικής στις διαδηλώσεις όσο και, «σε ορισμένες περιπτώσεις», η πλήρης απαγόρευσή τους. Τόνισε πάντως ότι υπερασπίζεται το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «σωρευτική επίδραση» των επαναλαμβανόμενων πορειών στην εβραϊκή κοινότητα, σημειώνοντας ότι εντείνεται η ανησυχία για το κλίμα που διαμορφώνεται.

Οι δηλώσεις έρχονται μετά την επίθεση με μαχαίρι εναντίον δύο Εβραίων στο Γκόλντερς Γκριν, στο βόρειο Λονδίνο. Ο 45χρονος Έσσα Σουλεϊμάν κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας, ενώ η αστυνομία χαρακτηρίζει το περιστατικό τρομοκρατική ενέργεια.

Παράλληλα, σε εκκρεμότητα παραμένει η έκθεση που έχει ζητήσει η κυβέρνηση για την αναθεώρηση της νομοθεσίας περί δημόσιας τάξης και εγκλημάτων μίσους, η οποία αναμενόταν από τον Φεβρουάριο.

Ο Στάρμερ χαρακτήρισε επίσης το σύνθημα «globalise the intifada» -“παγκοσμιοποιείστε την εξέγερση” – ως «πολύ επικίνδυνο» για την εβραϊκή κοινότητα και δήλωσε ότι θα πρέπει να διώκεται ποινικά.

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι πολλοί Εβραίοι στη χώρα «αισθάνονται πολύ φοβισμένοι», σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ενισχύσει την αστυνόμευση σε περιοχές όπως το Γκόλντερς Γκριν, στο βόρειο Λονδίνο και έχει αυξήσει τη χρηματοδότηση για την προστασία των κοινοτήτων.

