Η χρεοκοπημένη Spirit Airlines, μια αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους, σταμάτησε τις πτήσεις της το Σάββατο. Πρόκειται για το πρώτο “θύμα” στον κλάδο εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, καθώς δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τη στήριξη των πιστωτών για ένα σχέδιο διάσωσης από την αμερικανική κυβέρνηση, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η χρεοκοπία της πρώτης αεροπορικής εταιρείας, που οφείλεται στον διπλασιασμό των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν που διαρκεί δύο μήνες, θα κοστίσει χιλιάδες θέσεις εργασίας. Πρόκειται για ένα πλήγμα για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε προτείνει την παροχή 500 εκατ. δολαρίων για τη διάσωση της Spirit Airlines, παρά την αντίθεση ορισμένων από τους στενότερους συμβούλους του και πολλών Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο.

Καμία αμερικανική αεροπορική εταιρεία στο μέγεθος της Spirit – η οποία κάποτε κάλυπτε περίπου το 5% των πτήσεων στις ΗΠΑ – δεν έχει κλείσει τα τελευταία 20 χρόνια. Η Spirit συνέβαλε στο να διατηρούνται χαμηλότερες οι τιμές των εισιτηρίων στις αγορές όπου ανταγωνιζόταν τους μεγάλους αερομεταφορείς.

«Γιατί να την εξαγοράσει κάποιος;»

Μια συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Spirit έληξε χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία για τη διάσωση της εταιρείας, όπως ανέφερε στο Reuters αργά την Παρασκευή πηγή που έχει γνώση των συζητήσεων.

«Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες της εταιρείας, η πρόσφατη σημαντική αύξηση των τιμών του πετρελαίου και άλλες πιέσεις που ασκούνται στην επιχείρηση έχουν επηρεάσει σημαντικά τις οικονομικές προοπτικές της Spirit», ανέφερε η Spirit σε ανακοίνωση με την οποία γνωστοποίησε «τη σταδιακή παύση των δραστηριοτήτων της».

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Λευκός Οίκος είχε υποβάλει στη Spirit και στους πιστωτές της μια τελική πρόταση διάσωσης, αφού οι διαπραγματεύσεις έφτασαν σε αδιέξοδο σχετικά με ένα χρηματοδοτικό πακέτο ύψους 500 εκατ. δολαρίων, το οποίο θα βοηθούσε την αεροπορική εταιρεία να συνεχίσει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια της χρεοκοπίας.

«Αν μπορούμε να τους βοηθήσουμε, θα το κάνουμε, αλλά εμείς πρέπει να έχουμε προτεραιότητα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Αν μπορούσαμε να το κάνουμε, θα το κάναμε, αλλά μόνο αν είναι μια καλή συμφωνία».

Η κατάρρευση αυτή καταδεικνύει πώς η κρίση στις τιμές των καυσίμων που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν θέτει σε κίνδυνο τις πιο ευάλωτες αεροπορικές εταιρείες.

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Spirit βασιζόταν σε κόστος καυσίμων αεροσκαφών περίπου στα 2,24 δολάρια ανά γαλόνι το 2026 και 2,14 δολάρια το 2027, αλλά οι τιμές ανήλθαν στα 4,51 δολάρια περίπου ανά γαλόνι μέχρι τα τέλη Απριλίου, με αποτέλεσμα η αεροπορική εταιρεία να μην μπορεί να επιβιώσει χωρίς νέα χρηματοδότηση.

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι δήλωσε στο Reuters ότι προσπάθησε να πείσει πολλές αεροπορικές εταιρείες να εξαγοράσουν τη Spirit, αλλά δεν βρήκε κανέναν ενδιαφερόμενο. «Γιατί να την εξαγοράσει κάποιος;» διερωτήθηκε ο Ντάφι. «Αν κανείς άλλος δεν θέλει να την αγοράσει, γιατί να την αγοράσουμε εμείς;».

Ένας πιστωτής που έχει άμεση σχέση με τη συμφωνία δήλωσε: «Η κυβέρνηση Τραμπ κατέβαλε εξαιρετικές προσπάθειες για να σώσει τη Spirit, αλλά δεν μπορείς να αναστήσεις ένα πτώμα. Με δεδομένο αυτό, η εταιρεία θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της, για το καλό των πελατών και των εργαζομένων της».

Η ιδιαίτερα ασταθής μετοχή της Spirit, που διαπραγματεύεται εκτός χρηματιστηρίου, κατρακύλησε κατά 25% την Παρασκευή. Αντίθετα, η μετοχή της ανταγωνίστριας Frontier Airlines σημείωσε άνοδο 10%, ενώ της JetBlue Airways ενισχύθηκε κατά 4%.

Η Spirit είχε καταλήξει σε συμφωνία με τους δανειστές της, η οποία θα τη βοηθούσε να βγει από τη δεύτερη πτώχευσή της μέχρι τα τέλη της άνοιξης ή τις αρχές του καλοκαιριού. Ωστόσο, τα σχέδια αυτά ανατράπηκαν όταν ο πόλεμος προκάλεσε απότομη αύξηση στις τιμές των καυσίμων αεροσκαφών, ανατρέποντας τις προβλέψεις κόστους της Spirit και περιπλέκοντας την έξοδό της από την χρεοκοπία.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Cirium, η Spirit είχε προγραμματίσει 4.119 πτήσεις εσωτερικού μεταξύ 1ης και 15ης Μαΐου, προσφέροντας 809.638 θέσεις.

