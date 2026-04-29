Περίπου 25 δισεκατομμύρια δολάρια έχει κοστίσει μέχρι σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πόλεμος με το Ιράν, σύμφωνα με τον ανώτατο οικονομικό αξιωματούχο του Πενταγώνου, ο οποίος ενημέρωσε σχετικά τους νομοθέτες κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης.

Ο Τζουλς «Τζέι» Χερστ, επικεφαλής οικονομικών του Πενταγώνου, ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής ότι το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αφορά πυρομαχικά, ενώ σημαντικά κονδύλια κατευθύνονται επίσης στη συντήρηση και την αντικατάσταση στρατιωτικού εξοπλισμού.

Το συνολικό κόστος της σύγκρουσης αποτελούσε μέχρι πρότινος ασαφές στοιχείο για το Κογκρέσο και έχει εξελιχθεί σε πολιτικό ζήτημα, την ώρα που εξετάζεται το αίτημα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αμυντικό προϋπολογισμό ύψους 1,5 τρισ. δολαρίων για το οικονομικό έτος 2027.

Απαντώντας στην ενημέρωση, ο βουλευτής Άνταμ Σμιθ, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην επιτροπή, τόνισε ότι το Κογκρέσο ζητούσε επίμονα επί μακρόν σαφή στοιχεία για το κόστος της επιχείρησης. «Χαίρομαι που δώσατε αυτή την απάντηση, γιατί το ζητάμε εδώ και πολύ καιρό χωρίς να έχουμε λάβει αριθμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μέχρι σήμερα, 13 μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο, ο οποίος τελεί επί του παρόντος υπό εύθραυστη εκεχειρία.

