Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, καθώς, όπως υποστηρίζουν, ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ισραήλ.

Όπως αναφέρουν στο Channel 12, η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν δείχνει ότι η Ουάσινγκτον έχει συμφωνήσει με τους «κύριους όρους» της Τεχεράνης.

Υποστηρίζουν ότι η συμφωνία θα οδηγήσει το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, αλλά και την αναγέννηση του ιρανικού καθεστώτος ενώ αποτελεί «χαστούκι στο πρόσωπο του ιρανικού λαού».

Όπως λένε έχει συμφωνηθεί, ότι η Τεχεράνη θα συζητήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα μόνο όταν τελειώσει επίσημα ο πόλεμος και πληρωθούν ορισμένες άλλες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της αποδέσμευσης παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.

«Το πλαίσιο είναι παρόμοιο με τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα», ανέφερε ένας από τους αξιωματούχος στον ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό.

«Αναρωτηθείτε τι έχει συμβεί με τη δέσμευση για τον αφοπλισμό της Χαμάς; Ποιο θα είναι το ουσιαστικό πλεονέκτημα των Αμερικανών εάν, μετά από 60 ημέρες εκεχειρίας, οι Ιρανοί δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους που απορρέουν από τη συμφωνία;».

«Η καταστροφή ουρανίου έχει γίνει αραίωση ουρανίου και το πυραυλικό σύστημα δεν αποτελεί καθόλου μέρος της συμφωνίας», επισημαίνουν οι αξιωματούχοι, σημειώνοντας ότι κρίσιμα ζητήματα για το Ισραήλ, παραμένουν άλυτα.

«Οι όροι που έθεσε το Ισραήλ δεν αντιμετωπίζονται άμεσα στη συμφωνία. Όχι μόνο το Ιράν δεν υποχρεούται να σταματήσει να υποστηρίζει τις ένοπλες ομάδες, αλλά επανασυνδέεται με τη Χεζμπολάχ μέσω της συμφωνίας», προσθέτουν οι αξιωματούχοι.

«Ο Νετανιάχου δεν μπορεί να σταματήσει τη συμφωνία»

Την περασμένη Πέμπτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον ενημέρωσε για τη συμφωνία, όπως μεταδίδει επίσης το Channel 12.

«Αυτή είναι η συμφωνία. Είναι μια εξαιρετική συμφωνία και έχει ως στόχο να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο» είπε σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Τραμπ στον Νετανιάχου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, δεν προσπάθησε να διαφωνήσει κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, φέρεται να είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος. «Ο Μπίμπι δεν είπε πολλά στην τηλεφωνική επικοινωνία. Προφανώς, κατάλαβε ότι θα υπάρξει συμφωνία και ότι δεν μπορεί να την σταματήσει».

cnn.gr