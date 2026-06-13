Το βίντεο από τα αποδυτήρια του ΣΕΦ καταγράφει τη στιγμή της μεγάλης έντασης ανάμεσα σε Ταϊρίκ Τζόουνς και Κέντρικ Ναν, με τους δύο παίκτες να εμφανίζονται ήδη να τσακώνονται. Στο υλικό φαίνεται καθαρά ο Τζόουνς να χτυπάει με μπουνιές τον Ναν, ενώ άνθρωποι της ασφάλειας και αστυνομικοί προσπαθούν να μπουν ανάμεσά τους για να σταματήσουν το επεισόδιο!

Το βίντεο δεν δείχνει τι έχει προηγηθεί και ξεκινά όταν η σύγκρουση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, χωρίς να αποτυπώνεται το πώς ξεκίνησε ο καβγάς ή ποιος έκανε την πρώτη κίνηση.

Την ίδια στιγμή, οι δύο ομάδες ετοιμάζονται να κινηθούν νομικά. Ο Παναθηναϊκός σκοπεύει να καταθέσει μήνυση κατά του Τζόουνς για την επίθεση στον Ναν, θεωρώντας ότι ο παίκτης του Ολυμπιακού τον γρονθοκόπησε στα αποδυτήρια.

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός εξετάζει μηνύσεις κατά των Ναν και Λεσόρ, υποστηρίζοντας ότι ο Ναν ήταν εκείνος που πρώτος έπιασε από τον λαιμό τον Τζόουνς, προκαλώντας την έκρηξη που ακολούθησε.

🚨 La pelea entre Tyrique Jones y Kendrick Nunn



😳 Ambos jugadores se encararon durante em partido y el enfrentamiento siguió en el túnel de vestuarios pic.twitter.com/8VnTKWmBuC — Eurohoops España (@EurohoopsES) June 13, 2026

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