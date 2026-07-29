Το όνειρο της Ομόνοιας για πρόκριση στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ έσβησε στο μακρινό Αλμάτι. Οι πρωταθλητές Κύπρου ηττήθηκαν από την Καϊράτ στα πέναλτι με 6-5 σε θρίλερ με άνιση μάχη, καθώς ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με εννέα ποδοσφαιριστές, λόγω αποβολής των Κακουλλή (απευθείας κόκκινη στο 16′) και Κουλιμπαλί 111′.
Καϊράτ – Ομόνοια 1-0: Το όνειρο έσβησε στη ρωσική ρουλέτα σε θρίλερ με άνιση μάχη
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