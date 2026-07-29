H Τουρκία δεν πρόκειται να εγκαταλείψει ποτέ τους Τουρκοκύπριους, είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απευθύνοντας παράλληλα και μήνυμα σε εκείνους που, όπως υποστήριξε, επιχειρούν να εμπλέξουν την Κύπρο σε νέους στρατιωτικούς σχεδιασμούς.

«Παρακολουθούμε στενά κάθε βήμα όσων επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τις εντάσεις στην περιοχή μας, μετατρέποντας την Κύπρο σε μέρος νέων στρατιωτικών συμμαχιών και γεωπολιτικών υπολογισμών», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα.

Απευθυνόμενος σε όσους, όπως είπε, κάνουν αυτό το «λάθος», ο Ερντογάν επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει την τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Turkish President Erdogan:



We are closely monitoring every step taken by those who seek to exploit the tensions in our region, turning Cyprus into part of new military alignments and geopolitical calculations.



To those who are making this miscalculation, I would like to… pic.twitter.com/f19KBz8u7Q — Clash Report (@clashreport) July 29, 2026

«Θέλω να επαναλάβω το εξής: όπως συνέβη σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας και όπως έγινε πριν από 52 χρόνια, η Τουρκία δεν θα αφήσει ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους αδελφούς και αδελφές μας», δήλωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται, «όποιο κι αν είναι το κόστος», να επιτρέψει να επαναληφθούν «οι τραγωδίες του παρελθόντος», επαναλαμβάνοντας τη διαχρονική θέση της τουρκικής πλευράς για το Κυπριακό.

protothema.gr