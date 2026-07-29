Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, Ραφαέλε Φίτο, θα βρεθεί στην Κύπρο στην πρώτη του επίσκεψη υπό τη νέα ιδιότητα ως ειδικού εκπροσώπου της ΕΕ για το Κυπριακό.

Την εν λόγω είδηση που αποκάλυψε το philenews, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν στο ΚΥΠΕ, ότι δηλαδή ο κ. Φίτο θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, αλλά και με τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στο νησί του ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, ο Αντιπρόεδρος Φίτο αναμένεται να αφιχθεί στην Κύπρο την Πέμπτη το απόγευμα και θα αναχωρήσει από το νησί την Παρασκευή.

«Η επίσκεψη του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Φίτο επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμβάλει στην εξεύρεση λύσης του Κυπριακού και να στηρίξει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του ΟΗΕ, καθώς και την προσωπική δέσμευση του Γενικού Γραμματέα Γκουτέρες για την επίτευξη του στόχου αυτού», δήλωσε στο ΚΥΠΕ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα Συνοχής.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, η επίσκεψη αυτή εντάσσεται στην εντολή του κ. Φίτο να συμβάλει στη διαδικασία διευθέτησης του Κυπριακού υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, σε στενή συνεργασία και συντονισμό με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ. Η επίσκεψη Φίτο πραγματοποιείται μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης Γκουτέρες στην Κύπρο.

ΚΥΠΕ