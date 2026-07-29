Τρία διαφορετικά σενάρια για την αντιμετώπιση του Ιράν συζήτησαν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή τους στο Οβάλ Γραφείο, σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο που επικαλούνται οι Times Of Israel.

Όπως ανέφερε ο αξιωματούχος σε ενημέρωση δημοσιογράφων στην Ουάσινγκτον, ο Νετανιάχου δεν επιχείρησε να προωθήσει κάποια συγκεκριμένη στρατηγική απέναντι στην Τεχεράνη, αλλά οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε μια εκτενή «ανταλλαγή απόψεων» σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πρώτο σενάριο αφορά την επίτευξη μιας νέας διπλωματικής συμφωνίας με το Ιράν.

Το δεύτερο προβλέπει τη συνέχιση της πολιτικής οικονομικής πίεσης μέσω κυρώσεων, χωρίς όμως να υπάρξει νέα στρατιωτική σύγκρουση, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Η τρίτη επιλογή, που επίσης συζητήθηκε, αφορά την εξαπόλυση μιας νέας μεγάλης στρατιωτικής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.



«Δεν πήγε στην Ουάσινγκτον για να ζητήσει νέα πλήγματα»

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος επιχείρησε παράλληλα να διαψεύσει τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Νετανιάχου ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον με στόχο να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ να επαναλάβει τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Όπως σημείωσε, σε αντίθεση με την προηγούμενη επίσκεψή του τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν είχε παρουσιάσει επιχειρήματα υπέρ της αμερικανικής εμπλοκής στις ισραηλινές επιχειρήσεις, αυτή τη φορά δεν προέτρεψε τον Αμερικανό πρόεδρο να επιλέξει κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση.



Επιφυλάξεις για την αξιοπιστία της Τεχεράνης

Ο αξιωματούχος διευκρίνισε ότι ο Νετανιάχου εξέφρασε τις αμφιβολίες του για το κατά πόσο η Τεχεράνη θα τηρήσει μια ενδεχόμενη συμφωνία που θα υπογράψει, χωρίς όμως να παρουσιάσει τη στρατιωτική λύση ως τη μοναδική επιλογή.

Κατά την ίδια ενημέρωση, οι δύο ηγέτες ανέλυσαν διεξοδικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε σεναρίου, εξετάζοντας τις πιθανές συνέπειες τόσο μιας διπλωματικής διευθέτησης όσο και της διατήρησης της πίεσης μέσω κυρώσεων ή μιας νέας στρατιωτικής επιχείρησης.

protothema.gr