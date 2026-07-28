Λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος για νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε να υποβαθμίζει τις αναφορές του Νετανιάχου ότι το Ιράν επιχειρεί να επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. «Δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι να μου το πει αυτό. Μου το λέει γιατί θέλει να παραμείνω εμπλεκόμενος» δήλωσε χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας το προσωνύμιο με το οποίο αναφέρεται συχνά στον Ισραηλινό πρωθυπουργό. «Με τη Διαστημική Δύναμη διαθέτουμε τα καλύτερα συστήματα παρακολούθησης στον κόσμο. Έχουμε πλήρη εικόνα για όσα συμβαίνουν» πρόσθεσε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες γνωρίζουν πλήρως τι συμβαίνει στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, αναφέροντας πως οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά την περιοχή του Pickaxe Mountain, η οποία θεωρείται πιθανή πυρηνική εγκατάσταση.

«Καταστρέψαμε τις πυρηνικές τους εγκαταστάσεις και, αν δεν κάνουν συμφωνία, θα χρειαστεί να καταστρέψουμε και το Pickaxe Mountain» ανέφερε.

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι έσωσε το Ισραήλ σταματώντας το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: «Αν δεν ήμουν πρόεδρος σήμερα, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε».



Νέες απειλές για γέφυρες και ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε και το σενάριο επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να καταστρέψει τις μεγαλύτερες γέφυρες της χώρας μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

«Αν δεν κάνουν συμφωνία, θα επιστρέψω και θα τελειώσω τη δουλειά. Μπορώ πολύ εύκολα να καταστρέψω τις περισσότερες μεγάλες γέφυρές τους μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες» είπε.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσαν επίσης να αποτελέσουν στόχο: «Μέσα σε μία ημέρα όλες οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα είχαν καταστραφεί. Οι γέφυρες χρειάζονται χρόνια για να ξαναχτιστούν και οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής είναι επίσης εξαιρετικά δύσκολο να αντικατασταθούν», υποστήριξε.



«Ελέγχουμε τα Στενά του Ορμούζ»

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο της περιοχής.

«Ελέγχουμε τα Στενά του Ορμούζ. Μπορούν να ρίξουν μερικές νάρκες και να δημιουργήσουν προβλήματα, αλλά ο έλεγχος είναι δικός μας. Το Πολεμικό μας Ναυτικό είναι απίστευτο», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν επανήλθε όταν οι ΗΠΑ ξεκίνησαν εκ νέου τις στρατιωτικές επιχειρήσεις πριν από περίπου δύο εβδομάδες, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι παραβίασε το μνημόνιο κατανόησης που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να παραβιάζουν πλέον τις συμφωνίες. Κάθε φορά που συζητάμε για το πυρηνικό πρόγραμμα, ξαφνικά λένε ότι δεν υπάρχουν συνομιλίες. Αυτό ακριβώς συζητάμε», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η Ουάσιγκτον θα προτιμούσε μια διπλωματική λύση, προειδοποιώντας ωστόσο ότι, αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον κρίσιμων υποδομών του Ιράν.

protothema.gr