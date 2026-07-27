Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τοποθετήθηκε τη Δευτέρα (27/7) για το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, διαμηνύοντας ότι οι αποφάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών δεν υπαγορεύονται από τρίτους.

«Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε και τι όχι. Η Τουρκία υπήρξε σπουδαίος σύμμαχος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωσή του έγινε έπειτα από ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την επίσκεψη του Μπενιαμίν Νετανιάχου στις ΗΠΑ και την ανοιχτή αντίθεση που έχει εκφράσει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στην προοπτική πώλησης των F-35 στην Άγκυρα.

Η τοποθέτηση του Τραμπ έχει ιδιαίτερη αξία καθώς έρχεται λίγες ημέρες μετά την επίσημη απάντηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς το Κογκρέσο ότι η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία και η αμερικανική πολιτική για το ενδεχόμενο μεταφοράς μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία παραμένει αμετάβλητη.

Η θέση αυτή διατυπώθηκε σε επιστολή του Γραφείου Νομοθετικών Υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς τον Δημοκρατικό βουλευτή Γουέσλι Μπελ, η οποία εστάλη κατόπιν σχετικού αιτήματός του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, τις κυρώσεις CAATSA, το πρόγραμμα των F-35 και τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Χαμάς.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να απαντήσει εκ μέρους του προέδρου.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθεί να διέπεται από το άρθρο 231 του νόμου CAATSA (Νόμος για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων) και το άρθρο 1245 του Νόμου περί Εξουσιοδότησης Εθνικής Άμυνας για το οικονομικό έτος 2020.

Σύμφωνα με την επιστολή, πριν μπορέσει να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε μεταφορά F-35 στην Τουρκία, η Άγκυρα θα πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Αγκάθι οι ρωσικοί S-400

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία δεν θα πρέπει να κατέχει το αντιαεροπορικό σύστημα S-400 ούτε τον συναφή εξοπλισμό του, θα παράσχει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα το αποκτήσει ξανά στο μέλλον και θα εκπληρώσει τις υπόλοιπες απαιτήσεις πιστοποίησης που προβλέπει η νομοθεσία. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημειώνει ότι οι προϋποθέσεις αυτές δεν έχουν ακόμη εκπληρωθεί.

Παράλληλα, τονίζει ότι οποιαδήποτε διαδικασία επίλυσης του ζητήματος των S-400 θα πρέπει να είναι διαφανής, σύννομη και συμβατή με τα συμφέροντα της εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στην επιστολή αναφέρεται ακόμη ότι, μετά την πρόσφατη συνάντηση του προέδρου Τραμπ με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με την Τουρκία για την επίλυση του ζητήματος των S-400, ενώ παράλληλα θα επιδιώκουν την ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

cnn.gr