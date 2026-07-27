Σίγουρη θεωρείται πλέον η σύλληψη του επονομαζόμενου «Έντικ» και καταζητούμενου στην Ελλάδα για κακουργηματικές πράξεις στο Ντουμπάι.



Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι οι Ελλαδικές Αρχές, έχουν ενημερώσει αρμόδιες διωκτικές Αρχές της Κύπρου πως η σύλληψή του στο Εμιράτο είναι δεδομένη.



Όπως είναι γνωστό, τις προηγούμενες ημέρες η Ελληνική Αστυνομία θεωρούσε πως ο «Έντικ» ήταν υπό περιορισμό, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει επιβεβαίωση από το αραβικό κράτος.



Πλέον, οι ελληνικές Αρχές έχουν ενημερωθεί επίσημα από το Ντουμπάι και παίζει δυνατά το σενάριο έκδοσής του στην Ελλάδα.

Θυμίζουμε ότι όπως αποκάλυψε ο «Φ» στις 13 Ιουλίου, η Ρωσία επικοινώνησε με την ελληνική κυβέρνηση για την υπόθεση του υπόπτου.



Οι Ρώσοι φέρονταν να επισήμαιναν στο μήνυμά τους πως καθιστούν υπεύθυνες τις Αρχές της Ελλάδας για το σεβασμό των δικαιωμάτων του Έντικ, σε περίπτωση που τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προχωρήσουν στην έκδοσή του στην Ελλάδα.



Πιο συγκεκριμένα, ο Έντικ φέρεται να χαρακτηρίζεται ως Ρώσος πολίτης, ενώ στο επίσημο σημείωμα γίνεται αναφορά στην ανάγκη διαφύλαξης της σωματικής του ακεραιότητας. Αυτό το μήνυμα στηρίζεται σε πληροφορίες που θέλουν εγκληματικά στοιχεία στην Ελλάδα να απειλούν την ζωή του Έντικ.



Θυμίζουμε ότι δημοσιεύματα στην Ελλάδα έφεραν τον Έντικ να τέθηκε υπό σύλληψη από τις Αρχές του Ντουμπάι. Οι ελληνικές Αρχές τον καταζητούσαν, αφού είχαν εκδώσει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (04/03/2024), αλλά και ερυθρά αγγελία (29/04/2025 – Interpol). Στη βάση της ερυθράς αγγελίας φέρεται να τέθηκε υπό κράτηση ο Έντικ.



Η Κυπριακή Αστυνομία που θεωρεί ότι επηρεάζεται άμεσα από αυτές τις εξελίξεις, καθώς ο ύποπτος έχει έντονη εγκληματική δραστηριότητα στην Κύπρο μέσω συνεργατών του στο νησί μας, ελέγχοντας τοπικούς παράγοντες, τοποθέτησε στις 02/05/2024 το όνομά του στην λίστα αναζητούμενων προσώπων «με οδηγίες όπου εντοπιστεί να συλληφθεί».



Ο λόγος του κυπριακού ενδιαφέροντος αφορά τις φερόμενες δραστηριότητες του υπόπτου, οι οποίες, στη βάση μαρτυριών, έχουν εδώ και πολύ καιρό επεκταθεί και στην Κύπρο. Όπως είναι γνωστό, η αστυνομική Δύναμη είχε προβεί σε σύλληψη δυο προσώπων τον περασμένο Μάιο, τα οποία θεωρούσε πως συνδέονταν με τον Έντικ. Πρόκειται για ζεύγος που φέρεται να βρίσκεται πίσω από εγγεγραμμένες στην Κύπρο εταιρείες, μέσω των οποίων πιστεύεται ότι τελούντο οικονομικής φύσεως κακουργήματα προς όφελος του Έντικ.



Η ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης στις 04/03/2024, ενώ ακολούθησε και η έκδοση ερυθράς αγγελίας στις 29/04/2025. Επιπλέον, η Αστυνομία Κύπρου στις 02/05/2024 τοποθέτησε τα στοιχεία του στην λίστα αναζητούμενων προσώπων με οδηγίες όπου εντοπιστεί να συλληφθεί.



Η δράση της συμμορίας του καταζητούμενου προσώπου στην Ελλάδα περιλαμβάνει πέραν από τα παράνομα εργοστάσια και την εμπορία τσιγάρων και δολοφονίες κατά παραγγελία. Ο ανακριτής ανέφερε στο Δικαστήριο ότι ο ύποπτος βρίσκεται στο Ντουμπάι όπου από εκεί συνεχίζει την εγκληματική του δράση σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω τοπικών συνεργατών του.