Τους φετινούς τιμώμενους του Βραβείου Πολιτιστικής Προσφοράς «Τεύκρος Ανθίας – Θοδόσης Πιερίδης» ανακοίνωσε η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ.

Το βραβείο απονέμεται για το 2026 στον συγγραφέα και ακαδημαϊκό Γιώργο Γεωργή, στον εικαστικό Θεόδουλο Γρηγορίου και στον συνθέτη Σάββα Σάββα, σε αναγνώριση της μακρόχρονης συμβολής τους στα κυπριακά γράμματα και τον πολιτισμό.

Το Βραβείο Νέου Καλλιτέχνη, το οποίο καθιερώθηκε το 2025, θα απονεμηθεί φέτος στη νεαρή πιανίστρια Άννα Αβραμίδου.

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στις 8μ.μ., στο Θέατρο Παλλάς, στη Λευκωσία.

Την επιτροπή του θεσμού αποτελούν ο Μάκης Συμεού (πρόεδρος) και τα μέλη Κώστας Λυμπουρής, Αθηνά Παπαδοπούλου, Μαριάννα Γαλίδη και Ανδρέας Σάββα.

Το Βραβείο Πολιτιστικής Προσφοράς «Τεύκρος Ανθίας – Θοδόσης Πιερίδης» αποτελεί έναν από τους μακροβιότερους πολιτιστικούς θεσμούς, τιμώντας προσωπικότητες που έχουν διακριθεί για τη συνολική προσφορά τους στα γράμματα, τις τέχνες και τον πολιτισμό της Κύπρου, ενώ από το 2025 απονέμεται και ξεχωριστό Βραβείο Νέου Καλλιτέχνη.