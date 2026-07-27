Δριμύ κατηγορώ κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη και του Υπουργού Άμυνας, Βασίλη Πάλμα, εξαπέλυσε ο κοινοτάρχης Αγίας Άννας, Ανατάσης Γεωργίου, αναφορικά με την μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Καλού Χωριού, μετά από εκπαιδευτικές βολές της Εθνικής Φρουράς.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, «αν είναι δυνατόν να γίνονται βολές σε τέτοιες θερμοκρασίες και τέτοια εποχή». Ο κοινοτάρχης χαρακτήρισε απαράδεκτη τη διεξαγωγή της άσκησης από την Εθνική φρουρά, αναφέροντας – απευθυνόμενος προς τον Πρόεδρο και τον αρμόδιο Υπουργό – ότι «ψάχνουν τους εγκληματίες που βάζουν φωτιές και τις φωτιές τις βάζουν οι ίδιοι».

Την ίδια ώρα γνωστοποίησε πως 2-3 σπίτια στο χωριό γλίτωσαν στο παρά πέντε με τη βοήθεια εθελοντών, πυροσβεστών και δασονόμων. Για λόγους ασφάλειας, πρόσθεσε, μεταφέρθηκαν περίπου δέκα ηλικιωμένα άτομα σε άλλες κοινότητες, στη Μοσφιλωτή και στον Ψευδά.

Παράλληλα, έκανε λόγο για καθυστέρηση στην αποστολή του μηνύματος μέσω του συστήματος CY Alert. Αναφερόμενος στην ενημέρωση των κατοίκων, ο κοινοτάρχης εξέφρασε προβληματισμό για τον χρόνο αποστολής του μηνύματος μέσω του CY Alert, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, έφτασε στις 17:20.Όπως είπε, η κοινότητα ενημερώθηκε για την πυρκαγιά γύρω στις 12:30, ενώ δεν υπήρχαν εγκλωβισμένα άτομα.

«Το μήνυμα άργησε πάρα πολύ να έρθει. Όμως από μόνοι μας πήραμε την πρωτοβουλία. Χτυπήσαμε την καμπάνα του χωριού και είπαμε ότι εκκενώνεται το χωριό», είπε.

Σε ερώτηση κατά πόσον η πυρκαγιά μπορεί να συνδέεται με διαδικασία καταστροφής παλαιών εκρηκτικών, ο κ. Γεωργίου απάντησε: «Θεωρώ ότι ναι, ή βλήματα που πέφτουν και τα βρίσκουν μετά και τα ανατινάζουν».

Όπως υποστήριξε, και στο παρελθόν είχαν εκφραστεί ανησυχίες για τη διεξαγωγή βολών στο πεδίο βολής υπό συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, ενώ οι κοινότητες είχαν ενημερώσει αρμόδιους φορείς, ζητώντας να ληφθούν μέτρα.

«Είχαμε τα ίδια προβλήματα πέρυσι. Μέσα σε 45 βαθμούς ήρθαν να κάνουν εκρήξεις των βλημάτων που υπήρχαν στο πεδίο βολής», ανέφερε.

Υποστήριξε ακόμη ότι, παρά τις προειδοποιήσεις των κοινοτήτων, πραγματοποιήθηκαν φέτος βολές υπό συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, κάτι που χαρακτήρισε «απαράδεκτο».

«Δεν γίνεται σε έτσι θερμοκρασίες να γίνονται εκρήξεις των βλημάτων. Κινδυνεύσαμε πάρα πολλές φορές. Ξαναγίνεται πάλι, ήρθε η φωτιά στο χωριό και έχουμε τα ίδια προβλήματα», ανέφερε.

Σε σχέση με τις αντιπυρικές ζώνες στην περιοχή, ο κ. Γεωργίου ανέφερε ότι είχαν γίνει επίσης ενημερώσεις προς αρμόδιες υπηρεσίες για την ανάγκη καθαρισμού τους.

«Ενημερώσαμε με επιστολές μας Υπουργεία, Δασονομείο, Έπαρχο. Υπάρχουν δύο αντιπυρικές ζώνες πάνω στις οροσειρές εδώ. Δύο αντιπυρικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθαν», είπε.

Παράλληλα, ευχαρίστησε όσους συνέδραμαν στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, αναφέροντας ότι στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετείχαν πυροσβέστες, μέλη του Τμήματος Δασών, καθώς και πολίτες.