Ο καπνός από τις πυρκαγιές της δυτικής Γαλλίας ταξίδεψε περισσότερα από 500 χιλιόμετρα προς τα δυτικά πάνω από τον ωκεανό, όπως αποκαλύπτουν δορυφορικά δεδομένα του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus.

Η επιστημονική ομάδα του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αξιοποίησε στοιχεία από τον δορυφόρο Sentinel-5P για να αποτυπώσει την πορεία του καπνού, χρησιμοποιώντας τον δείκτη Aerosol Index (AER), ο οποίος δείχνει την παρουσία σωματιδίων στην ατμόσφαιρα.

Ο δείκτης AER είναι μια δορυφορική μέτρηση που σχετίζεται με παρουσία απορροφητικών σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Είναι ιδανικός για την παρακολούθηση της εξέλιξης επεισοδίων σκόνης, ηφαιστειακών εκρήξεων και έντονων πυρκαγιών.

Το νέφος καπνού από τις πυρκαγιές στη Γαλλία από δορυφορικά δεδομένα του Sentinel-5P στις 24/07/2026

Οι υψηλότερες τιμές (πορτοκαλί–κόκκινες/ιώδεις αποχρώσεις) υποδεικνύουν αυξημένη παρουσία σωματιδίων καπνού στην ατμοσφαιρική στήλη, αναδεικνύοντας την έκταση και την πορεία του νέφους πάνω από τον ωκεανό.

Δορυφορική εικόνα του καπνού από τις πυρκαγιές από τον Sentinel-3 στις 24/07/2026

«Λιγότερες» οι ενεργές εστίες στην Ζιρόντ

Η πυρκαγιά που κατέκαυσε 420.000 στρέμματα γης στην Ζιρόντ παρουσιάζει σήμερα «λιγότερες» ενεργές εστίες, αλλά οι πυροσβέστες δεν έχουν ακόμη τον έλεγχό της, δήλωσε εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Αρωγής και Πυρόσβεσης (Sdis) 33 της περιφέρειας.

«Έχουμε λιγότερες ενεργές εστίες σε σχέση με χθες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές με λιγότερους ανέμους. Αλλά ενεργές εστίες παραμένουν. Η πιο ενεργή μεταξύ τους βρίσκεται ανάμεσα στην Μαρσπρίμ και το Πιεροτόν, στις πύλες του Μπορντό, δήλωσε ο λοχαγός Γουϊλφρίντ Σνεντέρ, εκπρόσωπος της Sdis 33.

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι η φωτιά έχει σταθεροποιηθεί. Σταθεροποιήσαμε μία κατάσταση που ήταν τελείως ασταθής, αλλά συνεχίζουμε να μην ελέγχουμε την πυρκαγιά. Στην πραγματικότητα, έχουμε μία πολύ ενεργή ζώνη και πλέον όχι πολλές πολύ ενεργές ζώνες, όπως συνέβαινε στις προηγούμενες μέρες».

protothema.gr