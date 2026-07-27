Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε οδική σύγκρουση που σημειώθηκε χθες βράδυ στη Λεμεσό.

Η οδική σύγκρουση συνέβη γύρω στις 10:45μ.μ., σε διασταύρωση όταν η ηλεκτρική συσκευή προσωπικής κινητικότητας, την οποία οδηγούσε ο άγνωστος άνδρας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, το οποίο ακολούθως εγκατέλειψε τη σκηνή.

Όσον αφορά τις συνθήκες, ο οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού πήγαινε ανατολικά στην οδό Σόλων στη Λεμεσό και στη διασταύρωση με την οδό Σαπφούς, όπου δεν σταμάτησε αλτ και κτύπησε στο αυτοκίνητο που πήγαινε βόρεια στην Σαπφους. Πρόκειται για μη επιτρεπόμενο δρόμο για χρήση σκούτερ, ενώ ο χειριστής δεν έφερε κράνος και φωσφορούχο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Για το αυτοκίνητο γίνονται εξετάσεις από το πρωί, όμως χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. Οι Αρχές αναζητούν στοιχεία και για τον τραυματία, ο οποίος δεν είχε πάνω του ούτε τηλέφωνο, ενώ ως τώρα δεν τον αναζήτησε κανεις.

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση προς οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με τις συνθήκες της οδικής σύγκρουσης ή μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του εμπλεκόμενου οχήματος και του οδηγού του, να επικοινωνήσει με την Τροχαία Λεμεσού στον αριθμό τηλέφωνο 25805244 τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.