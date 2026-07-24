Σωρεία αντιδράσεων προκάλεσε το χθεσινό τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, παρά τη βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου, με την ανατροπή φορτηγού και την πρόκληση μεγάλης ταλαιπωρίας σε χιλιάδες οδηγούς, αφού χρειάστηκαν περίπου επτά ώρες (από τις 4.30 μμ μέχρι τις 11.30 μμ) μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η τροχαία κίνηση.

Για τις συνθήκες του τροχαίου, το χάος το οποίο προκλήθηκε και την αιτία του υπερβολικού χρόνου που χρειάστηκε για να επανέλθει η ομαλότητα στον αυτοκινητόδρομο, μίλησε στο Ant1 ο υπεύθυνος οδικής ασφάλειας τμήματος τροχαίας κ. Γιώργος Μιλής. Ανέφερε πως το συγκεκριμένο τροχαίο επηρέασε και τις δύο κατευθύνσεις, αφού για περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά είχε κλείσει και η κατεύθυνση από Λεμεσό προς Λευκωσία, με αποτέλεσμα η μόνη λωρίδα στην οποία υπήρχε πρόσβαση να ήταν η λωρίδα ασφαλείας. Δυστυχώς, όπως ανέφερε, στην κατεύθυνση από Λευκωσία προς Λεμεσό χύθηκε όλο το φορτίο με τσακίλι με αποτέλεσμα ο δρόμος να μην είναι ασφαλής.

Ως εκ τούτου, όπως εξήγησε ο κ. Μιλής, άμεσα προχώρησαν σε αποκοπή της κατεύθυνσης προς Λεμεσό, εκτρέποντας την κυκλοφορία από την έξοδο που υπάρχει πριν την γέφυρα του περιμετρικού Λευκωσίας που βγαίνουν στον παλιό δρόμο Λευκωσίας – Λεμεσού. Υπήρχαν τρία φώτα τροχαίας, με μέλη της αστυνομίας να κάνουν την ρύθμιση. Ακολούθως, από την είσοδο με τα φυτώρια από το Πέρα Χωρίο Νήσου, οι οδηγοί μπορούσαν να επιστρέψουν στον αυτοκινητόδρομο είτε προς Λεμεσό είτε προς Λευκωσία.

Ο εκπρόσωπος της τροχαίας, ανέφερε ακόμη ότι, δυστυχώς, λόγω της σοβαρότητας του συμβάντος, η εκτροπή συνέχισε μέχρι τις 11:05 το βράδυ, όταν άνοιξαν και τις δύο λωρίδες για Λεμεσό. Τόνισε πως στη συγκεκριμένη περίπτωση που αφορούσε φορτηγό με πολύ μεγάλο βάρος 30-40 τόνων λόγω του φορτίου του, δεν μπορεί εύκολα να μετακινηθεί. Όταν αντιλήφθηκαν όπως είπε ότι ο ένας γερανός δεν θα μπορούσε εύκολα να μετακινήσει το φορτηγό, κάλεσαν δύο γερανούς. Άρα, πρόσθεσε, παίζουν με προδιαγραφές και δεδομένα ασφάλειας και ακριβείας και δεν μπορεί να υπάρξει βιασύνη ή πίεση, για να μην υπάρξει άλλο επεισόδιο ή άλλο ατύχημα. Από μόνος του ο γερανός, όπως ανέφερε, χρειάζεται συγκεκριμένο χρόνο, τουλάχιστον 20-30 λεπτά, για να μπορεί να σηκώσει το φορτίο και να το τοποθετήσει σε άλλη πλατφόρμα ώστε να απομακρυνθεί.

Ο κ. Μιλής ανέρερε ακόμη, ότι το γραφείο τύπου της αστυνομίας προβαίνει σε ενημέρωση των ΜΜΕ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όμως, υπάρχουν οδηγοί που δεν χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά μέσα.

Τέλος, όπως ανέφερε τέτοια ατυχήματα γίνονται 1-2 φορές τον χρόνο και καλούμαστε όπως είπε να κάνουμε υπομονή και ο πολίτης να ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες υπηρεσίες