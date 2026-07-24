Θέματα δημόσιας ασφάλειας και πρόληψης του εγκλήματος, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης της αστυνόμευσης σε περιοχές με αυξημένη συγκέντρωση μεταναστευτικού πληθυσμού, συζήτησε την Παρασκευή ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής με αντιπροσωπία του Ινστιτούτου Δημογραφικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής Κύπρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, επικεφαλής της αντιπροσωπίας ήταν ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ανδρέας Μορφίτης, ενώ στη συνάντηση συμμετείχαν και εκπρόσωποι της Αστυνομίας Κύπρου.

Κατά τη συνάντηση εξετάστηκε, επίσης, η διαχείριση υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται αλλοδαποί, καθώς και ευρύτερα ζητήματα που αφορούν περιοχές με αυξημένη συγκέντρωση μεταναστευτικού πληθυσμού.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ενίσχυση της πρόληψης και της αστυνόμευσης, καθώς και στην ανάγκη συνεργασίας της Αστυνομίας με τις τοπικές αρχές και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΚΥΠΕ