Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, 41χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ρυμούλκησης οχήματος, που συνέβη χθες σε περιοχή της Λεμεσού.

Συγκεκριμένα, χθες λίγο μετά τη 1:00 μ.μ. ενώ 34χρονος ρυμουλκούσε το όχημα στο οποίο επέβαινε ο 41χρονος, ο οποίος βρισκόταν στη θέση του οδηγού, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, φαίνεται να αποκόπηκε ο μηχανισμός ρυμούλκησης του πρώτου οχήματος με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 41χρονου στο κεφάλι.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβηκαν στη σκηνή για εξετάσεις, ενώ ο 41χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο, σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Έγινε προκαταρκτικός έλεγχος αλκοόλης στον 34χρονο με μηδενική ένδειξη.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Επισκοπής συνεχίζει τις εξετάσεις.