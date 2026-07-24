Πυρά κατά του Μακάριου Δρουσιώτη εξαπέλυσε ο πρώην Ευρωβουλευτής, Δημήτρης Παπαδάκης, λίγο μετά από την απαγγελία κατηγοριών σε ποινική υπόθεση σε σχέση με τη «Σάντη». Μέσω ανάρτησης, μάλιστα, επισημαίνει πως «ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση».

Δείτε την ανάρτησή του:

Όταν με ύφος χιλίων καρδιναλίων σπίλωνε αξιοπρέπεια και προσωπικότητες, έστελνε κόσμο στα νοσοκομεία με τα παραμύθια του ήταν ωραία. Ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για τον λογαριασμό. Θα αμφισβητήσει εκ προοιμίου και τα δικαστήρια στα πλαίσια του imish αντισυστημικού;