Έναν κλώνο του ως νεογέννητο, ισχυρίζεται ότι δημιούργησε ο Μπράιαν Τζόνσον, με σκοπό να δοκιμάσει καινοτόμες θεραπείες και να καλλιεργήσει όργανα για μεταμοσχεύσεις.

Ο 48χρονος εκατομμυριούχος biohacker, γνωστός για τις μεθόδους που ακολουθεί στην προσπάθειά του να αψηφήσει τον θάνατο μέσω ακραίων πρωτοκόλλων υγείας, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι το εγχείρημά του θα μπορούσε να ανοίξει έναν νέο δρόμο για την αντιστροφή της γήρανσης.

Τι είναι η κλωνοποίηση στην οποία αναφέρεται ο Μπράιαν Τζόνσον

Η διαδικασία κλωνοποίησης αναφέρεται σε μία τεχνολογία γνωστή ως επαγόμενα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα (iPSC), η οποία περιλαμβάνει την απομόνωση κυττάρων από ένα δείγμα αίματος και τον επαναπρογραμματισμό τους σε κύτταρα που συμπεριφέρονται παρόμοια με τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα. Πρόκειται για έναν καθιερωμένο τομέα έρευνας, ο οποίος αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 2000 από τον Ιάπωνα επιστήμονα Σίνια Γιαμανάκα, που τιμήθηκε με το Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής το 2012.

Ο Τζόνσον δήλωσε ότι προς το παρόν ο «μικρός Μπράιαν» υπάρχει μόνο σε τρυβλίο εργαστηρίου, αναγνωρίζοντας ότι για κάποιους το εγχείρημα μοιάζει δυστοπικό, ενώ άλλοι το θεωρούν το αναπόφευκτο μέλλον της ιατρικής.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα ο Τζόνσον αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με ανίατη αυτοάνοση νόσο, η οποία προκαλεί στο ανοσοποιητικό του σύστημα να επιτίθεται στα υγιή κύτταρα του βλεννογόνου του στομάχου. Δήλωσε ότι σκοπεύει να βρει λύση, υποστηρίζοντας πως η τεχνητή νοημοσύνη, η πολυομική ανάλυση και το εξατομικευμένο DNA μπορούν να οδηγήσουν σε θεραπείες ακόμη και για ασθένειες που σήμερα θεωρούνται ανίατες.

«Με αυτόν τον κλώνο, μπορώ να γίνω ο δικός μου αιμοδότης, να δοκιμάσω θεραπείες στον κλώνο, να καλλιεργήσω όργανα για μεταμόσχευση, να αναπτύξω νέες θεραπείες και να κάνω ενέσεις νεαρών κυττάρων», ανέφερε στην ανάρτησή του και τόνισε: «Αυτή η τεχνολογία μας ανοίγει έναν δρόμο για την αντιστροφή της γήρανσης. Ανέφερα ότι η διάγνωση μιας ανίατης ασθένειας είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που μου έχουν συμβεί εδώ και πολύ καιρό. Έχει ανοίξει νέους δρόμους για την επιδιόρθωση και την ενδυνάμωση του σώματος. Αυτό είναι το πρώτο παράδειγμα».

I just cloned myself…as a newborn



With this clone, I can:



+ become my own blood boy

+ test therapies on the clone

+ grow organs for transplantation

+ develop new treatments

+ inject young cells



This baby-bryan lives in a petri dish for now.



This may be scary to some… pic.twitter.com/Ved8ij9Col — Bryan Johnson (@bryan_johnson) July 21, 2026

Το σχέδιό του πάντως προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους να τον επικρίνουν για την εμμονή του με την αποφυγή του θανάτου. Ο ίδιος έχει υπερασπιστεί επανειλημμένα τις αμφιλεγόμενες πρακτικές του, λέγοντας ότι οι πειραματισμοί του αποσκοπούν στην προώθηση της ιατρικής έρευνας.

iefimerida.gr