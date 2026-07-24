Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι γενικοί Βαθμοί Πρόσβασης/Κατάταξης και διαδικασίες διεκδίκησης θέσης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας 2026.

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για διεκδίκηση θέσης στα πανεπιστήμια της Ελλάδας αρχίζει την Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. και ολοκληρώνεται την Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026 και ώρα 6:00 μ.μ..

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Επισημαίνεται ότι η υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας για το 2026 θα διεκπεραιωθεί μόνο ηλεκτρονικά. Μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα κλειδώσει και δεν θα είναι δυνατόν να γίνουν δεκτές οποιεσδήποτε εκπρόθεσμες αιτήσεις.

Στα παραρτήματα που ακολουθούν, σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα, δημοσιεύονται πληροφορίες καθώς και οι διαδικασίες με τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας.

Επιστημονικό πεδίο ένα

Επιστημονικό πεδίο δύο

Επιστημονικό πεδίο τρία

Επιστημονικό πεδίο τέσσερα