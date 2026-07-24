Σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης/Κατάταξης από την Υπηρεσία Εξετάσεων προς τους υποψήφιους των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης (ΠΕΠ). Βαθμό τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν όσοι ενδιαφέρονται για διεκδίκηση θέσεων σε πανεπιστήμια της Ελλάδας, μέσω της διαδικασίας συμπλήρωσης του σχετικού μηχανογραφικού που θα ανοίξει και αυτό το πιθανότερο σήμερα.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, αναμένεται Σχολές που συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον να βρεθούν και πάλι ψηλά στις προτιμήσεις, και θεωρείται βέβαιο ότι σε κάποιες από αυτές δεν θα μείνει θέση κενή, ούτε για δείγμα. Μεταξύ αυτών των Σχολών, και δη, σχεδόν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας που υπάρχουν πανεπιστήμια, συγκαταλέγονται η Ιατρική, η Οδοντιατρική, η Βιολογία, τα Μαθηματικά καθώς και η Νομική.

Τουλάχιστον, αυτή είναι η εικόνα που προκύπτει από τα αριθμητικά δεδομένα προηγούμενων χρόνων, τα οποία αφορούσαν την πρόσβαση των υποψηφίων από την Κύπρο, οι οποίοι ως γνωστόν για το υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας, συμμετέχουν στην κατηγορία των Αλλοδαπών – Αλλογενών. Κατηγορία στην οποία μπορεί μεν, να έχουν δικαίωμα συμμετοχής και υποψήφιοι από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο η συντριπτική πλειοψηφία είναι Ελληνοκύπριοι.

Εξετάζοντας τους βαθμούς με τους οποίους εισήλθαν κατά το 2025, υποψήφιοι από την Κύπρο σε Σχολές πανεπιστημίων της Ελλάδας, προκύπτει ότι ο ανταγωνισμός μεταφέρεται κι εκεί, με τους ενδιαφερόμενους να διεκδικούν θέσεις στήθος με στήθος.

Πιο κάτω παρουσιάζουμε μερικές μόνο από τις Σχολές και τις βαθμολογίες των υποψηφίων του 2025 που κατάφεραν να εξασφαλίσουν πέρσι θέση:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στην Ιατρική δόθηκαν 17 θέσεις στην κατηγορία που μετέχουν και οι Κύπριοι υποψήφιοι, χωρίς να μείνει ούτε μία κενή. Ο πρώτος επιτυχών είχε το απόλυτο 20 και ο τελευταίος που πέτυχε πρόσβαση βαθμό 19,564.

Στην Οδοντιατρική παραχωρήθηκαν δέκα θέσεις, οι οποίες και πληρώθηκαν. Ο πρώτος είχε βαθμολογία 19,579 και ο τελευταίος 19,218.

Στη Βιολογία δόθηκαν 11 θέσεις και πληρώθηκαν όλες. Ο πρώτος είχε βαθμολογία 19,159 και ο τελευταίος 17,954.

Στη Φυσική από τις 19 που δόθηκαν συμπληρώθηκαν μόνο οι οκτώ, με τον πρώτο υποψήφιο να εισέρχεται με 19,251 και τον τελευταίο με 15,717.

Στη Χημεία γέμισαν και οι έντεκα θέσεις που παραχωρήθηκαν από το υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας. Ο πρώτος εισήλθε με 17,912 και ο τελευταίος με 14,658.

Στα Μαθηματικά δόθηκαν 20 θέσεις, χωρίς να μείνει κενή καμία. Ο πρώτος πέρασε με 19,603 και ο τελευταίος (δηλαδή ο εικοστός) με 18,657.

Στη Νομική γέμισαν και οι 40 θέσεις που δόθηκαν στη δική μας κατηγορία υποψηφίων. Ο πρώτος εξασφάλισε εισδοχή με 19,900 και ο τελευταίος με 16,871.

Στη Φιλολογία αξιοποιήθηκαν μόνο πέντε από τις 31 θέσεις που παραχωρήθηκαν. Ο πρώτος υποψήφιος πέρασε με βαθμολογία που άγγιζε το 19,611 και ο τελευταίος με 12,629.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στην Ιατρική Σχολή το 2025 δόθηκαν 16 θέσεις στην κατηγορία των υποψηφίων της Κύπρου και όπως ήταν αναμενόμενο, δεν έμεινε ούτε μία. Ο πρώτος μπήκε με 19,837 και ο τελευταίος με 19,489.

Στην Οδοντιατρική γέμισαν και οι οκτώ θέσεις που δόθηκαν. Ο πρώτος υποψήφιος μας πέρασε με 19,348 και ο τελευταίος με 19,203.

Στην Κτηνιατρική, η οποία επίσης είναι ιδιαίτερα δημοφιλής Σχολή, έκλεισαν και οι δέκα θέσεις που παραχωρήθηκαν. Ο πρώτος πέρασε με 19,335 και ο τελευταίος με 19,149.

Στη Φυσική πληρώθηκαν οι 15 από τις 16 θέσεις που δόθηκαν, με τον πρώτο να συγκεντρώνει βαθμολογία 19,356 και ο τελευταίος 13,030.

Στη Χημεία γέμισαν και οι 19 θέσεις με τον πρώτο να περνάει με 19,499 και τον τελευταίο με 12,662.

Στα Μαθηματικά γέμισαν και οι 13 θέσεις που δόθηκαν, με τον πρώτο να περνάει με 19,491 και τον τελευταίο με 18,690.

Στη Νομική δόθηκαν 37 θέσεις, οι οποίες και πληρώθηκαν. Ο πρώτος με 19,507 και ο τελευταίος με 15,550.

Εκτός όμως από τις μεγάλες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι οποίες διαχρονικά αποτελούν δημοφιλείς προορισμούς για σπουδές για τα παιδιά από την Κύπρο, ανταγωνισμός και αυξημένο ενδιαφέρον παρουσιάζεται και για άλλες πόλεις της Ελλάδας, όπως τα Ιωάννινα, η Πάτρα αλλά και η Κρήτη. Επομένως, κάποιες Σχολές και σε αυτές τις πόλεις βρίσκονται στα ψηλά της βαθμολογίας. Εννοείται ότι σε αυτές περιλαμβάνεται η Ιατρική.

Συγκεκριμένα, στα Ιωάννινα πέρσι δόθηκαν 13 θέσεις στην Ιατρική, οι οποίες και πληρώθηκαν με τον πρώτο να εισέρχεται με 19,442 και τον τελευταίο με 19,305. Στα Μαθηματικά, στην ίδια πόλη πληρώθηκαν και οι 25 θέσεις που μας δόθηκαν με τον πρώτο να εισέρχεται με 18,284 και τον τελευταίο με 13,181.

Στη Λογοθεραπεία Ιωαννίνων γέμισαν και οι 15 θέσεις που προορίζονταν για τους Κύπριους υποψήφιους με τον πρώτο να μπαίνει με 17,950 και τον τελευταίο με 16,152. Στα Ιωάννινα υπήρξε και Σχολή στην οποία πέρασε υποψήφιος που δεν έπιασε καν τη βάση του 10. Με βαθμολογία 9,900 πέρασε τελευταίος στη Σχολή Μηχανικών Ηλεκτρολόγων Υπολογιστών και Πληροφορικής, ενώ ο πρώτος στη σειρά μπήκε με 18,157.

Ψηλά κινήθηκε και η Ιατρική σε Κρήτη και Πάτρα με 11 και 16 θέσεις, αντίστοιχα, να γίνονται ανάρπαστες. Οι βαθμολογίες των πρώτων και τελευταίων φοιτητών ήταν 19,512 και 19,388 (Κρήτη) και 19,469 και 19,334 (Πάτρα).

Στα αξιοσημείωτα που εντοπίζονται όσον αφορά τις θέσεις που παραχωρούνται στους υποψήφιους μας, είναι και το ανύπαρκτο ενδιαφέρον σε Σχολές όπως η Φιλολογία και η Ιστορία και Αρχαιολογία. Συγκεκριμένα, οι δύο αυτές Σχολές δεν είχαν ούτε κι έναν Κύπριο ενδιαφερόμενο κατά το 2025 σε πόλεις όπως τα Ιωάννινα, και όχι μόνο.