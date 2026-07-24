Χάος προκάλεσε μια μαύρη αρκούδα στο Τενεσί των ΗΠΑ, καθώς μπούκαρε σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου γεμάτο κόσμο στην πόλη Γκάτλινμπουργκ, κάνοντας τους πανικόβλητους ανθρώπους να τρέχουν να κρυφτούν.

A woman witnessed a dramatic scene from her balcony as a bear ran through a parking lot in Gatlinburg, Tennessee, sending people scrambling for safety. https://t.co/rJO1NIiQLL pic.twitter.com/NOu3bzHrdN July 23, 2026

Μια γυναίκα παρακολούθησε και κατέγραψε με κάμερα τις δραματικές σκηνές από το μπαλκόνι της.

Oι μαύρες αρκούδες κατεβαίνουν συχνά από το οικοσύστημά τους, αναζητώντας τροφή, με τα όρη Σμόκι (κατά μήκος των συνόρων Τενεσί-Βόρειας Καρολίνας στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ) να βρίσκονται πολύ κοντά στο Γκάτλινμπουργκ. Παρότι οι κάτοικοι και οι τακτικοί επισκέπτες είναι συνήθως εξοικειωμένοι με τις τοπικές οδηγίες για την άγρια ​​ζωή, ωστόσο, όσο και πληροφορημένος να είσαι, είναι άλλο (πολύ πιο τρομακτικό) πράγμα να βλέπεις μια αρκούδα μπροστά σου…

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρές ζημιές ή τραυματισμούς από το περιστατικό.

skai.gr