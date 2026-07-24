Δεν διαπιστώνονται, επί του παρόντος, προβλήματα στον εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αργό πετρέλαιο και διυλισμένα προϊόντα, ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ομάδα Συντονισμού για το Πετρέλαιο.

Η ομάδα, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνεδρίασε την Πέμπτη για να αξιολογήσει την κατάσταση. Αποστολή της είναι η παρακολούθηση των αποθεμάτων πετρελαίου και της ασφάλειας του εφοδιασμού, καθώς και ο συντονισμός των μέτρων αντιμετώπισης σε περιόδους κρίσης.

«Η ομάδα επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα εφοδιασμού σε αυτό το στάδιο. Η ζήτηση για αργό πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα στην Ευρώπη μπορεί να συνεχίσει να καλύπτεται μέσω εμπορικών αποθεμάτων και εναλλακτικών προμηθειών από τις παγκόσμιες αγορές», ανέφερε σε ανακοίνωσή της, σύμφωνα με το Reuters.

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά την αγορά τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, οδηγώντας σε περαιτέρω περιορισμό της προσφοράς.