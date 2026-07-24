Έντονη ανησυχία και δυσαρέσκεια για τις διακοπές ηλεκτροδότησης που σημειώθηκαν την Τετάρτη, λόγω της αδυναμίας του συστήματος να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση, εκφράζει ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, οι διακοπές επηρέασαν και ξενοδοχειακές μονάδες, προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία τους και επιβαρύνοντας την εμπειρία των επισκεπτών.

Ο ΣΤΕΚ χαρακτηρίζει την κατάσταση ανεπίτρεπτη για έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό τουριστικό προορισμό, ο οποίος επενδύει διαχρονικά στην ποιότητα των υπηρεσιών του και επιδιώκει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του στις διεθνείς αγορές.

Όπως επισημαίνει, το περιστατικό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα σε μια ιδιαίτερα απαιτητική τουριστική χρονιά. Οι επιχειρήσεις του κλάδου, προσθέτει, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσουν τη δυναμική του κυπριακού τουρισμού και να περιορίσουν τις επιπτώσεις από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

«Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το τελευταίο που χρειάζεται ο κυπριακός τουρισμός είναι πρόσθετα ενδογενή προβλήματα που πλήττουν την εικόνα και την αξιοπιστία του προορισμού», αναφέρει.

Ο ΣΤΕΚ σημειώνει, παράλληλα, ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με διαρκώς αυξανόμενο λειτουργικό κόστος. Ο λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δαπάνες των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Ως εκ τούτου, προσθέτει, είναι εύλογη η απαίτηση του επιχειρηματικού κόσμου για ένα αξιόπιστο και επαρκές σύστημα ηλεκτροδότησης, τουλάχιστον αντάξιο του οικονομικού βάρους που επωμίζεται.

Ο Σύνδεσμος καλεί την Πολιτεία και όλους τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, στις απαραίτητες ενέργειες για την ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας και τη θωράκιση των κρίσιμων υποδομών.

«Πρόκειται για καίριο ζήτημα αξιοπιστίας, ανταγωνιστικότητας και προστασίας της διεθνούς εικόνας της Κύπρου», καταλήγει.