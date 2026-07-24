Την ανακοίνωση του Φειδία Παναγιώτου να στείλει ως αντιπρόσωπο του στο Εθνικό Συμβούλιο τον Μάικ Σπανό σχολιάζει ο δικηγόρος Κρις Τριανταφυλλίδης.

Σε ανάρτηση του χαρακτηρίζει την τοποθέτηση του προέδρου της Άμεσης Δημοκρατίας ως «πολύ ενδιαφέρουσα» και ακολούθως θέτει μερικούς προβληματισμούς.

Ανάμεσα σε άλλα, ο δικηγόρος διερωτάται αν το σκεπτικό της σύγκλησης Εθνικού Συμβουλίου συμβαδίζει με την δια αντιπροσώπου παρουσία για έκφραση της προσωπικής άποψης κάποιου που δεν ανήκει καν στο κόμμα το οποίο καλείται να εκπροσωπήσει.

«Ενδεχομένως ο όλος θεσμος του Εθνικού Συμβουλίου θα πρέπει να επανεξεταστεί», σχολιάζει ο κ. Τριανταφυλλίδης.

Διερωτάται ακόμα αν έγινε η διαδικασία στην εφαρμογή της Άμεσης Δημοκρατίας, πριν γνωστοποιήσει η απόφαση αυτή από τον Φειδία Παναγιώτου.

Τέλος, διερωτάται αν ο ίδιος ο Μάικ Σπανός γνωρίζει πως θα αντιπροσωπεύει τον Φειδία Παναγιώτου, ο οποίος παλαιότερα «λάνσαρε» φωτογραφία του εαυτου του απο δωμάτιο ξενοδοχείου στη κατεχόμενη Κερύνεια, κτισμένο πανω σε ελληνοκυπριακή γη, φορώντας ρόμπα του μπάνιου και …. φουμάροντας πούρο… σημαντικών διαστάσεων».