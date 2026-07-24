Πάνω από μια κάρτα έχουν στα πορτοφόλια τους οι Κύπριοι και η χρεωστική παραμένει η πρώτη επιλογή για τις καθημερινές συναλλαγές. Τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα δείχνουν ότι η κάρτα πληρωμών έχει εξελιχθεί σε αναπόσπαστο εργαλείο της καθημερινότητας των Κυπρίων.

Από τις αγορές στα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ μέχρι τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, οι πληρωμές με κάρτα κερδίζουν συνεχώς έδαφος, όπως επιβεβαιώνουν και τα τελευταία στοιχεία για το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Οι κάρτες πληρωμών που βρίσκονταν σε κυκλοφορία στην Κύπρο έφτασαν τα 2,2 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ο αριθμός αυτός μεταφράζεται σε περίπου δύο κάρτες ανά κάτοικο, αποτυπώνοντας τη σταθερή διείσδυση των ηλεκτρονικών πληρωμών στην καθημερινή ζωή των πολιτών.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στη ζώνη του ευρώ, όπου οι κάρτες πληρωμών αυξήθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση και ανήλθαν στα 872 εκατομμύρια. Και εκεί η αναλογία διαμορφώνεται περίπου στις δύο κάρτες ανά κάτοικο, στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι οι συναλλαγές με κάρτα παραμένουν το κυρίαρχο μέσο πληρωμής.

Στην Κύπρο, οι χρεωστικές κάρτες εξακολουθούν να κυριαρχούν. Αντιπροσωπεύουν το 84% του συνόλου των καρτών πληρωμών που βρίσκονται σε κυκλοφορία, έναντι 74% στη ζώνη του ευρώ. Η διαφορά αυτή δείχνει ότι οι Κύπριοι προτιμούν σε μεγάλο βαθμό να πραγματοποιούν τις αγορές τους απευθείας μέσω του τραπεζικού τους λογαριασμού, περιορίζοντας τη χρήση πιστωτικών καρτών.

Πίσω από την ευρεία χρήση των καρτών, ωστόσο, αναδεικνύεται και μια σημαντική πρόκληση, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα. Η Κύπρος δεν διαθέτει εγχώριο σχήμα καρτών, με αποτέλεσμα όλες οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται μέσω διεθνών δικτύων. Η εξάρτηση αυτή αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, περισσότερες από τις δύο στις τρεις συναλλαγές με κάρτες στη ζώνη του ευρώ διεκπεραιώνονται βάσει κανόνων που έχουν θεσπιστεί από μη ευρωπαϊκούς παρόχους. Επιπλέον, δεκατρείς χώρες της ευρωζώνης, μεταξύ αυτών και η Κύπρος, βασίζονται αποκλειστικά σε διεθνή σχήματα καρτών ή σε λύσεις πληρωμών μέσω κινητών συσκευών για τις πληρωμές με φυσική παρουσία.

Η συνεχής αύξηση του αριθμού των καρτών επιβεβαιώνει ότι οι ηλεκτρονικές πληρωμές έχουν εδραιωθεί στην καθημερινότητα των Κυπρίων. Ταυτόχρονα, όμως, επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ανάγκη ενίσχυσης των ευρωπαϊκών υποδομών πληρωμών, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από διεθνή δίκτυα και να ενισχυθεί η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης στον τομέα των πληρωμών.

Η Κεντρική Τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον πληρωμών στην Κύπρο σε όλες τα μορφές, αναφέρει ως συμπέρασμα ότι η Κύπρος στρέφεται ολοένα και περισσότερο προς ένα πιο ψηφιοποιημένο τοπίο πληρωμών, όπως καταδεικνύεται από την αύξηση των πληρωμών (εκτός μετρητών), την ισχυρή υιοθέτηση των πληρωμών με κάρτες – ιδίως των διαδικτυακών πληρωμών με κάρτα – καθώς και από την αυξανόμενη χρήση των άμεσων μεταφορών πιστώσεων.

Η συνεχής ενίσχυση της χρήσης των ΑΤΜ και άλλων εναλλακτικών καναλιών πρόσβασης σε μετρητά, σε συνδυασμό με τη σημαντική μείωση των αναλήψεων μέσω τραπεζικών ταμείων, υποδεικνύει μια σαφή μεταβολή στις προτιμήσεις των καταναλωτών προς πιο αυτοματοποιημένες και οικονομικά αποδοτικές μορφές εξυπηρέτησης.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, επισημαίνει η Κεντρική, το οικοσύστημα πληρωμών αναμένεται να συνεχίσει να εξελίσσεται μέσω της υιοθέτησης καινοτόμων λύσεων πληρωμών και τεχνολογικών εξελίξεων, σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική του Ευρωσυστήματος για τις πληρωμές λιανικής. Πρωτοβουλίες όπως οι άμεσες μεταφορές πιστώσεων, το ψηφιακό ευρώ και οι αναδυόμενες ευρωπαϊκές λύσεις πληρωμών έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν περαιτέρω την αποδοτικότητα, τον ανταγωνισμό και την ανθεκτικότητα της αγοράς πληρωμών λιανικής, διατηρώντας παράλληλα ένα ευρύ φάσμα επιλογών πληρωμής, με τα μετρητά να εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως ένα επιπρόσθετο μέσο πληρωμής.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κύπρος θα συνεχίσει να υιοθετεί ένα ψηφιακό και καινοτόμο περιβάλλον πληρωμών, υποστηρίζοντας την ενσωμάτωση των εξελίξεων αυτών στο εθνικό τοπίο πληρωμών.