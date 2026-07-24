Κατέρρευσε σήμερα το πρωί περίφραξη πολυκατοικίας στον Άγιο Δομέτιο, κατά τη διάρκεια εκσκαφής για ανέγερση πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, το περιστατικό σημειώθηκε σε τεμάχιο στην οδό Πενταδακτύλου και κατέρρευσε ο τοίχος περίφραξης της γειτονικής πολυκατοικίας.

Από την πρώτη στιγμή, μηχανικοί του ΕΟΑ Λευκωσίας βρέθηκαν στον σημείο και βρίσκονται σε επαφή τόσο με τους μηχανικούς της υπό ανέγερση αλλά και της επηρεαζόμενης πολυκατοικίας.

Ο ΕΟΑ Λευκωσίας αναφέρει ότι σε αυτή τη φάση προχωρεί σε διερεύνηση ώστε να εξακριβωθεί ότι έχουν τηρηθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας κατά τη διενέργεια της εκσκαφής. Παράλληλα θα γίνει διερεύνηση για την στατική επάρκεια της επηρεαζόμενης πολυκατοικίας.